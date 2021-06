Xôn xao hình ảnh chiếc túi vải in hình nghệ sĩ Hoài Linh sau loạt drama 'ngâm tiền từ thiện'

Cho đến thời điểm hiện tại, những ồn ào, thị phi xung quanh vấn đề giải ngân tiền từ thiện chậm trễ của danh hài Hoài Linh vẫn chưa thực sự lắng xuống. Thi thoảng lại có những thông tin trái chiều xoay quanh vấn đề này và cư dân mạng lại được dịp “bùng nổ” những cuộc bàn tán không có hồi kết.

Mới đây nhất, hình ảnh một chiếc túi vải có in hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh của một nhãn hàng lại khiến dân mạng lan truyền mạnh mẽ và xôn xao không ngừng. Theo đó, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ, người này vừa mua mì gói và được tặng túi vải. Điều đáng chú ý là trên chiếc túi này có in hình ảnh của nghệ sĩ Hoài Linh.

Trên chiếc túi vải in hình nam danh hài mặc áo dài, tươi cười rạng rỡ

Có thể nói đây là nhãn hàng duy nhất tính đến thời điểm hiện tại vẫn đang sử dụng hình ảnh của nam danh hài trong chiến dịch quảng bá, tặng quà cho khách hàng. Bởi lẽ ngay sau thời điểm scandal của Hoài Linh bùng nổ, tất cả các nhãn hàng, trang mua bán lớn đều đồng loạt tháo hình ảnh của Hoài Linh xuống dù thời điểm đó rất cận kề ngày khuyến mãi siêu lớn của họ.

Hành động này của các nhãn hàng được đánh giá là nhằm xoa dịu dư luận và không khiến cho các khách hàng phẫn nộ, quay lưng với các công ty chỉ vì đang sử dụng "anh Bốn". Nếu tình trạng chỉ vì dùng hình ảnh đại diện của một nghệ sĩ đang không làm hài lòng người tiêu dùng, tổn thất rất lớn sẽ xảy ra. Đó là điều không một nhãn hàng nào muốn.

Cư dân mạng ngay lập tức lan truyền những bình luận hài hước

Ngay khi hình ảnh chiếc túi vải in hình nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện, cộng đồng mạng đã ngay lập tức lan truyền những lời bình luận không hay ho. Bởi lẽ, ồn ào xung quanh lầm cứu trợ muộn mằn của Hoài Linh đã như một “từ khóa” được ghim sâu và trí nhớ của dư luận. Đây có lẽ là một trong những điều nuối tiếc lớn của Hoài Linh khi 30 năm cống hiến, hôm nay lại bị gọi tên bởi những ồn ào thế này.

Được biết đây là nhãn hàng mà nam nghệ sĩ đã từng đồng hành trong chuyến từ thiện hồi đầu năm 2021

Được biết, nhãn hàng đang cho lưu hành chiếc túi vải có in hình nghệ sĩ Hoài Linh chính là thương hiệu mà nam danh hài đồng hành trong chuyến từ thiện ở vùng cao vào đầu năm 2021. Và lý do giải thích cho sự xuất hiện của chiếc túi vải này có thể là do hợp đồng quảng cáo chỉ mới thực hiện trong thời gian gần đây, những sản phẩm gắn ảnh "anh Bốn" đã được đưa ra thị trường và một số nơi vẫn đang sử dụng.

Trước đó, nhãn hàng lớn này cũng đã gỡ hình ảnh quang cáo xuống mặc dù cận kề ngày khuyến mại lớn

Trong clip giải trình về quá trình làm từ thiện thời gian trước, nghệ sĩ Hoài Linh cũng từng bộc bạch về việc rút khỏi các chương trình giải trí mà anh đã nhận lời để tránh những tình huống khó xử cho cả đôi bên. Cụ thể, nam danh hài chia sẻ: “"Các bạn đã thương mến và mời tôi tham gia Thách thức danh hài. Qua sự việc này, tôi xin các bạn được rút ra khỏi chương trình, bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn. Chúc các bạn có một mùa Thách thức danh hài thật thú vị và có những tiết mục hay gửi đến quý khán giả, bà con khắp nơi".

Nam danh hài cũng xác nhận không tham gia chương trình gameshow

Tính từ thời điểm giải trình, nghệ sĩ Hoài Linh đã gần như rút khỏi giới giải trí và không xuất hiện trên bất cứ phương tiện truyền thông nào. Và công chúng cũng đã quen với việc các nhãn hàng gỡ bỏ hình ảnh quảng cáo của nam nghệ sĩ. Bởi vậy nên khi chiếc túi vải đỏ của nhãn hàng nào đó xuất hiện, công chúng lại được dịp xôn xao, bàn tán là điều hoàn toàn dễ hiểu.