Chưa ‘mãn hạn tù’, bà Phương Hằng đã phải nhận thêm tin dữ khiến dân tình hết sức ‘lắng lo’

Sau nhiều ngày “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội, cuối cùng bà Phương Hằng cũng chính thức phải nhận mức án phạt thích đáng cho hành vi coi thường pháp luật của mình. Thời điểm ấy, dư luận phần nào vẫn sục sôi và tiếc nuối vì cho rằng có bà Phương Hằng đã đi qua xa và đánh mất chính mình vì những điều không đáng.

Từng là hiện tượng livestream 1 thời, bà Phương Hằng giờ đây phải đối mặt với nhiều nguy cơ tù tội. Ảnh: Internet

Gần hết thời gian bị tạm giam, bà Phương Hằng bất ngờ phải đối mặt với thông tin bất lợi mới khiến dư luận và nhiều cư dân mạng hết sức lo lắng. Theo đó, báo Tiền Phong đưa tin, chiều 18/6, Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó, để nhập vào vụ án Công an TPHCM đang điều tra.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương thụ lý đơn của 7 người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP HCM, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương).

Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thu thập 53 buổi livestream của bà Hằng.

Nguồn tin của Zing cũng cho hay, trước đó, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, đại tá Trần Văn Chính, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin thêm về việc điều tra vụ án liên quan bà Nguyễn Phương Hằng.

Vụ án bà Phương Hằng được điều chuyển lên Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, xử lý. Ảnh: Tiền Phong

Theo ông Chính, từ ngày 6/10/2021 đến ngày 3/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận đơn của 7 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi sử dụng mạng xã hội để vu khống, làm nhục người khác.

Xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để điều tra.

Tuy nhiên, do phía Công an TP.HCM cũng khởi tố bà Hằng về tội danh này, nên Công an Bình Dương đã có văn bản thống nhất với Công an TP.HCM và Bộ Công an về việc chuyển hồ sơ vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cư dân mạng tranh cãi trái chiều xung quanh diễn biến mới của vụ án bà Phương Hằng. Ảnh: Internet

Với việc điều chuyển vụ án lần này, nhiều cư dân mạng lo lắng bà Phương Hằng sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ và thử thách mới. Thậm chí có thể là những kết luận mới và cả những hình phạt nghiêm khắc bất ngờ hơn.

Vẫn biết việc coi thường pháp luật sẽ luôn luôn không đem lại những cái kết tốt đẹp nhưng có lẽ những điều “chính nghĩa” mà bà Hằng góp công mang đến cho dư luận vẫn để lại những ấn tượng, thiện cảm nhất định. Do đó, mỗi lần vụ án Nguyễn Phương Hằng có thêm diễn biến mới lại khiến cư dân mạng và dư luận thêm phần lo lắng, tiếc nuối.