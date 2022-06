Hậu ồn ào từ thiện và bà Phương Hằng, Trấn Thành lần đầu thừa nhận bản thân ‘đánh rơi nhân cách’

Nhiều người hẳn vẫn chưa quên “cuộc tranh cãi” gay gắt của Trấn Thành và bà Phương Hằng giữa ồn ào từ thiện thời điểm nhiều tháng về trước. Không chỉ bị tố “ăn chặn từ thiện”, Trấn Thành còn bị nữ đại gia Bình Dương cáo buộc nhiều oan khiên khác khiến vợ chồng nam MC điêu đứng suốt một thời gian dài. Mãi đến gần đây, khi được Bộ Công An chính thức “minh oan”, Trấn Thành mới có thể đường đường chính chính trở lại sân khấu và tìm lại hào quang đã mất. Còn bà Phương Hằng thì đã “yên vị” trong trại giam.

Mới đây, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương khởi tố trước đó, để nhập vào vụ án mà Công an TPHCM đang điều tra.

Hồ sơ vụ án bà Phương Hằng được điều chuyển đến công an TPHCM. Ảnh: Internet

Trước đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương tiếp nhận 7 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng của 7 cá nhân với lý do hoạt động phát trực tiếp qua Internet của bà Nguyễn Phương Hằng diễn ra tại địa bàn tỉnh Bình Dương.

Và giữa thời điểm ấy, Trấn Thành lại khiến nhiều người bất ngờ khi đăng đàn chia sẻ những thú nhận hết sức đáng chú ý. Thoáng đọc qua, nhiều người sẽ nghĩ đến chuyện ồn ào thị phi trước đó nhưng trên thực tế đó lại là “lời bộc bạch” của Trấn Thành sau màn ‘quẩy banh nóc” tại đám cưới của Minh Hằng vài ngày trước.

Những chia sẻ gây chú ý của Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Cụ thể, nam MC viết: “Hư thúi quá rồi Xìn ơi!!! Mày nhìn mày kìa! Thấy ớn hôn!! Quậy gì quậy dữ vậy trời???? Chơi mà đánh rơi nhân cách xuống hồ bơi luôn. Quậy cho cố vô, rồi té, giờ đi cà nhắc luôn!!! Cũng dzừa lắm!!!.”

Đăng tải kèm với đó, Trấn Thành cũng chia sẻ những hình ảnh “bệ rạc” của bản thân trong đám cưới của Minh Hằng khiến nhiều người “phì cười”. Theo đó, nam MC diện một bộ đồ như thời trang đi biển và ‘quẩy banh nóc” trong phần sau của buổi lễ cưới.

Tấm ảnh khiến Trấn Thành bị chỉ trích dữ dội. Ảnh: FBNV

Chưa kể, trong 1 tấm hình do Trấn Thành đăng tải, nhiều người còn ngỡ ngàng khi nam MC vô tình khiến cô dâu suýt rơi vào tình cảnh lộ vòng 1. Trong tấm hình ấy, bên cạnh sự thích thú, một bộ phận cho rằng khoảnh khắc này có thể gây nguy hiểm cho nữ chính ngày vui, khi tay cô cầm ly rượu, chân mang giày cao gót, hoàn toàn không thể làm chủ được bản thân khi ngã.

"Nguy hiểm quá, đi giày cao gót, tay cầm ly rượu kìa"; "Đôi giày có làm cô ấy chấn thương không Thành?"; "Tôi nghĩ không vui, mang giày cao gót cầm rượu mà lôi người ta như vậy là quá nhây và quá nguy hiểm"; "Quả này nhìn hơi nguy hiểm";

"Quả này Hằng mà xuống thì tiếp đất cao gót á"; "Mang giày cao gót nhảy đau chân lắm"; "Rồi bà Hằng bả đi dép cao, bả có cà nhắc không ông Xìn?"; "Cô dâu ngã vậy liệu có đau lắm không?"; "Nguy hiểm cho cô ấy quá vậy"..., hàng loạt bình luận gây chú ý.

Trọn bộ khoảnh khắc Trấn Thành 'quẩy banh nóc" tại đám cưới Minh Hằng. Ảnh: FBNV

Trước đó, Trấn Thành cũng từng tự bản thân ‘quá bễ” khi xem lại những tấm hình “lúc đi hết mình lúc về hết hồn” ở đám cưới Minh Hằng. Thế nhưng không thể phủ nhận một điều rằng nhờ vậy mà Trấn Thành mang đến một màu sắc hết sức nào nhiệt cho đám cưới của bé Heo và chàng rể mới.