Chiều ngày 18/6, nhiều người không khỏi xôn xao, bức xúc khi hàng loạt báo chí đưa tin về đường dây đánh bạc nghìn tỷ mới bị triệt phá có sự tham gia điều hành của một cựu danh thủ có tiếng. Ngay lập tức, dù chưa rõ phải trái, đúng sai, hàng loạt bình luận dưới những bài viết này đều réo gọi tên của Công Vinh cùng những lời mỉa mai hết sức khó nghe. Nhiều ý kiến thậm chí còn thổi bùng tranh cãi khi “gộp kèm” ồn ào từ thiện của Thủy Tiên trước đó cùng nhiều chỉ trích kém duyên.

Báo chí đưa tin về đường dây đánh bạc nghìn tỷ và chân sút lừng danh. Ảnh: Internet

Sở dĩ có sự “trùng hợp bất lợi” như vậy là bởi mở đầu bài báo có đoạn: “Công an TP Vinh vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc trực tuyến "khủng". Điều đáng nói, trong số 22 đối tượng bị bắt giữ, cầu thủ danh tiếng trong làng bóng đá phủi một thời, từng được đào tạo tại “lò” Sông Lam Nghệ An lại là một trong những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ này…”

Cư dân mạng đồng loạt réo tên Công Vinh dưới phần bình luận. Ảnh: Internet

Thực tế mà nói, Công Vinh cũng là một tên tuổi bóng đá lừng danh từng trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Không những thế, cựu danh thủ này đã từng có lần dính bê bối nhận quảng cáo cho ứng dụng liên quan tới cá độ bóng đá. Mặc dù sau đó đã lên tiếng đính chính nhưng vẫn để thành ấn tượng xấu cho dư luận. Có lẽ chính bởi những điểm trùng hợp ấy, cộng thêm cách “đưa tin 1 phần” của các trang tin mạng xã hội đã vô tình khiến Công Vinh “chịu trận bão tố” của dư luận.

Công Vinh có những điểm trùng hợp ngẫu nhiên nên bị "réo gọi" là điều không khó hiểu. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, Công Vinh lại hoàn toàn vô tội và không liên quan đến vụ việc lần này. Theo đó, chân sút lừng danh trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá này chính là Đặng Hùng Dũng. Đối tượng này còn được gọi là Dũng Verratti, từng là “chân sút” nổi tiếng trong làng bóng đá phủi xứ Nghệ, từng có quãng thời gian sát cánh cùng đồng đội tại lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An. Dũng được xác định là một trong những đối tượng điều hành đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt xoá này.

Liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ vừa bị triệt phá này, báo Công An Nhân Dân cho biết, Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố 2 đối tượng là Phan Như Cường (SN 1973) trú tại phường 8, TP Vũng Tàu và Lê Quang Đạo (SN 1984), trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

Đây là 2 đối tượng bị khởi tố sau cùng trong đường dây đánh bạc trực tuyến liên tỉnh gồm tất cả 22 đối tượng tham gia.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: CAND

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, từ tháng 3/2022, Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng đánh bạc trực tuyến liên tỉnh, hoạt động phức tạp, tinh vi trên trang web bong88.com. Trước tình hình đó, để kịp thời đấu tranh, bắt giữ các đối tượng, Công an TP Vinh đã báo cáo và được đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng – Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Hải – Phó Giám đốc, Thủ trưởng CQCSĐT chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Quá trình xác minh, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn, bởi càng xác minh thì diện đối tượng ngày càng lớn trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang nhận được sự quan tâm chú ý lớn từ dư luận bởi cho rằng có liên quan tới cựu danh thủ Công Vinh. Tuy nhiên, đó hoàn toàn chỉ là “đồn đoán” vô căn cứ và sai sự thật.