‘Vận đen nối tiếp vận đen’, bà Phương Hằng bị gia hạn thời gian tạm giam khiến dư luận xôn xao

Nhiều ngày trước đây, cơ quan công an vừa công bố việc điều chuyển vụ án bà Phương Hằng về cơ quan chức năng TPHCM bởi nhiều yếu tố liên quan. Thông tin này khiến nhiều người lo lắng cho số phận cũng như hiện trạng tội lỗi của bà Phương Hằng vì cho rằng có thể “tội chồng thêm tội’.

Vụ án bà Phương Hằng được điều chuyển lên công an TPHCM để hợp nhất điều tra. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, khi nỗi lo này chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cơ quan công an lại vừa thông tin thêm diễn biến nóng vụ bà Phương Hằng khiến dư luận xôn xao. Cụ thể, nguồn tin đăng tải trên báo Thanh Niên cho hay, theo đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Theo cơ quan tiến hành tố tụng, vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam, nên việc tiếp tục tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng là cần thiết.

Cơ quan tố tụng quyết định gia hạn thêm 2 tháng tạm giam đối với bị can Phương Hằng. Ảnh: Internet

Trước đó, hôm 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận hồ sơ vụ bà Nguyễn Phương Hằng do phía Công an tỉnh Bình Dương chuyển giao liên quan đến đơn của 7 cá nhân tố giác bà Nguyễn Phương Hằng, để nhập vào vụ án mà Công an TP.HCM đang thụ lý.

Hiện tại, thông tin liên quan đến việc bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đang trở thành tâm điểm chú ý và tranh cãi cho dư luận. Theo đó, nhiều người cho rằng việc xử lý nghiêm minh là cần thiết. Mà muốn xử lý nghiêm minh thì cần điều tra rõ ràng, cẩn trọng để tránh bỏ lọt tình tiết hoặc thiếu hợp lý. Do đó, việc bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam là hết sức thỏa đáng và không có gì đáng bị chỉ trích hay “bàn bạc tới lui’ trên khắp cõi mạng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho hiện tượng livestream một thời. Nhiều người cho rằng, việc bà Phương Hằng vạch trần những mảng tối trong giới nghệ sĩ là hết sức đúng đắn nhưng do để sự việc đi quá xa và “nhúng chàm’ nên phải ngậm ngùi nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Cư dân mạng tranh cãi trái chiều xung quanh việc bà Phương Hằng bị gia hạn tạm giam. Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận được rằng, những luận điểm đanh thép và động thái nhắm vào giới nghệ sĩ của bà Phương Hằng trong suốt một thời gian dài đã khiến nhiều cư dân mạng xôn xao, tranh cãi và thậm chí sẵn sàng quay lưng, rời bỏ thần tượng vì đã “vỡ mộng”. Thế nhưng, như nhiều ý kiến nhận xét, “nói dài thành nói dại”, bà Phương Hằng đã đàn vượt qua lằn ranh của sự xâm phạm lợi ích cá nhân để rồi trở thành người phạm tội lúc nào không hay.

Trước đó, bà Hằng từng được mệnh danh là "chiến thần livestream". Ảnh: Internet

Thế nhưng, thay vì dừng lại thì bà Phương Hằng lại tiếp tục có nhiều động thái thách thức và cho rằng mình là ‘đại diện của chính nghĩa”, gây kích động trong dư luận khiến nhiều người ngán ngẩm. Chính bởi vậy, thời điểm bà Phương Hằng bị bắt và giờ là gia hạn thời gian tạm giam, nhiều ý kiến cho rằng đây hoàn toàn là cái kết xứng đáng và bà chủ Đại nam giờ đây đáng thương phần nhiều hơn là đáng trách. Thậm chí, nhiều người cũng chỉ còn biết lắc đầu cảm thán: “Đúng là họa từ miệng” và hy vọng cơ quan pháp luật sớm có kết luận vụ án cuối cùng để “an bài” cho dư luận.