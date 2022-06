Vừa lâm bồn đã bị ‘trù ẻo’ chuyện không may, Phạm Quỳnh Anh tinh tế đáp trả đầy thâm sâu

Tối 11/6, Phạm Quỳnh Anh chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3. Sau đó, nữ ca sĩ cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh bầu bí lên trang cá nhân nhưng vẫn quyết giữ kín tháng thai kì của mình.

Phạm Quỳnh Anh vừa mới xác nhận chuyện mang bầu lần 3 cách đây không lâu. Ảnh: FBNV

Mãi cho đến sáng hôm qua, 23/6, Phạm Quỳnh Anh thu hút sự chú ý từ cư dân mạng khi đăng tải đoạn clip ngắn lên story Instagram. Cô khoe nhận được bó hoa tươi từ một nhãn hàng với nội dung là: "Dear chị Phạm Quỳnh Anh. A baby is precious gift, congratulation on your prenacy". (Tạm dịch: Chị Phạm Quỳnh Anh thân mến. Em bé là một món quà quý giá, chúc mừng thai kỳ của chị).

Bằng chứng cho thấy Phạm Quỳnh Anh đã lầm bồn lần thứ 3. Ảnh: Internet

Chính bởi những lời chúc này, cả cõi mạng xôn xao đồn đoán Phạm Quỳnh Anh chuẩn bị lâm bồn hoặc đã hạ sinh nhóc tì thứ 3. Đây chỉ là dự đoán một phía từ cư dân mạng. Tuy nhiên, điều này cũng khá trùng hợp vì trước đó theo nguồn tin từ bạn bè nữ ca sĩ cho biết cô đã dự sinh vào tháng 6 và giới tính của bé là con gái.

Đáng chú ý, cách đây ít giờ, chính Phạm Quỳnh Anh cũng đăng tải bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng của thai kì cùng nhiều lời nhắn nhủ đến con gái thứ 3 khiến khán giả vô cùng xúc động. Theo đó, giọng ca Tất cả sẽ thay em cho biết bản thân rất hạnh phúc khi được làm mẹ lần thứ 3 và trân trọng rất nhiều nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ ấy.

Caption

Phạm Quỳnh Anh khoe bộ ảnh những tháng cuối thai kỳ. Ảnh: FBNV

Thế nhưng, giữa lúc đang hạnh phúc giữa những lời chúc tốt đẹp, Phạm Quỳnh Anh bất ngờ nhận được comment hết sức kém duyên khiến nhiều người bức xúc. Theo đó, người này mỉa mai nữ ca sĩ “ Nhớ li dị nhớ dấu nhe bạn không chúng cười”. Đáng trả lại bình luận kém duyên này, Phạm Quỳnh Anh dù rất bức xúc đáp trả lại bằng những lời lẽ nhẹ nhàng nhưng hết sức thâm sâu.

Bình luận kém duyên xuất hiện trong bài đăng của Phạm Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV

Ngay lập tức, động thái này của Phạm Quỳnh Anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía cư dân mạng và fan hâm mộ. Câu chuyện sinh con của giới nghệ sĩ trước nay tuy nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người nhưng việc muốn được giữ riêng cho mình cũng là điều dễ hiểu. Vậy tại sao cần phải quá khắt khe với Phạm Quỳnh Anh và mong muốn cô công khai chuyện riêng tư trong khi chính bản thân nữ ca sĩ không thấy thoải mái? Và lý do gì để antifan “trù ẻo” chuyện không hay với nữ nghệ sĩ hay ở thời điểm nhạy cảm như hiện tại?

Phạm Quỳnh Anh đáp trả bình luận kém duyên một cách nhẹ nhàng và hết sức tinh tế. Ảnh: FBNV

Bên dưới phần trả lời của bình luận kém duyên ấy, nhiều cư dân mạng cũng đã gay gắt lên án, đáp trả anti fan và cho rằng đó thực sự là việc làm đáng xấu hổ và không nên giữ lại “chiếc bình luận” xấu xí đó. Không những thế, cư dân mạng cũng dành hết lời khen ngợi cho Phạm Quỳnh Anh bởi cách trả lời đầy tinh tế mà vẫn sâu cay.

Hiện tại, hành trình “vượt cạn” lần 3 của Phạm Quỳnh Anh vẫn là chủ đề nóng được quan tâm nhất mạng xã hội thời gian này.