Công an phường Hoàng Liệt tiến hành xác minh vụ bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi thuộc Linh Đàm

Vụ bạo lực học đường ở trường Quốc tế TPHCM vừa mới lắng xuống, cư dân mạng lại được dịp dậy sóng vì một vụ bạo hành trẻ em khác xảy ra tại Hà Nội.

Đoạn clip được trích xuất từ camera khu vui chơi thuộc Linh Đàm, nơi xảy ra sự việc.

Theo đó, Sáng 9/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng có kèm đoạn video tố cáo vụ bạo hành trẻ em xảy ra trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bài đăng lan truyền thông tin về sự việc. Ảnh: Internet

Theo nội dung bài viết, tối 7/6, bé gái 4 tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi ADCBook, khu đô thị Linh Đàm. Sau khi về nhà, mẹ bé gái cảm nhận sự bất thường khi con gái liên tục khóc, hoảng loạn.

Sau khi kiểm tra lại camera giám sát khu vui chơi, người mẹ phát hiện con gái mình bị một người đàn ông đánh. Nguyên nhân được cho là bé gái đã ném bóng trúng con của người đàn ông trên.

Người đăng bài tố cáo bé gái 4 tuổi bị đánh nhiều lần, đồng thời, người đánh còn chửi, dọa khiến nạn nhân sợ hãi, khóc.

Người đàn ông đánh bé gái trong vụ việc. Ảnh: Zing

Khỏi phải nói, bài đăng tố cáo vụ bạo hành bé 4 tuổi ở khu vui chơi ADCBook nhanh chóng nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía cư dân mạng và dư luận. Mặc dù chưa có kết luận điều tra chính thức nhưng nhiều người vẫn tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước hành vi thú tính của người đàn ông tại khu vui chơi đó.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ và mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra xác minh vụ việc để trừng phạt người đàn ông có hành vi mang tính chất bạo lực trong đoạn video bé gái 4 tuổi bị đánh ở khu vui chơi ADCBook.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng truy tìm danh tính của người đàn ông ấy và mong muốn sẽ “góp ý” một bài học về hành vi sai trái này. Việc ra tay với một đứa trẻ trạc tuổi con mình thật sự là một việc làm không thể chấp nhận được. Bởi vậy, đây thực sự là một việc làm cần bị trừng phạt thích đáng và lên án.

Những đoạn video về vụ việc cũng được lan truyền khắp mạng xã hội. Ảnh: Internet

Thông tin từ Zing cho biết, hiện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết phường đã chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh vụ việc.

Chúng tôi sẽ thông tin thêm về sự việc ngay khi có kết quả điều tra mới nhất từ cơ quan chức năng.