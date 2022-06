Gần 1 năm sau ngày Nam OK tử nạn, YouTuber Duy Thường bất ngờ bị công an tạm giữ hình sự

Đào Văn Thường còn được gọi với cái tên “Duy Thường”, là YouTuber khá nổi tiếng. Thường là chủ sở hữu kênh Duy Thường TV trước đó và kênh Duy Thường Team với hàng triệu lượt đăng ký.

Các kênh này thường đăng tải những video có nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nhưng nhận được lượt view rất cao.

Ngày 4/10/2021, Nam OK - một YouTuber kiêm TikToker khá nổi trong giới trẻ và được biết đến như là một thành viên của Team Duy Thường đột ngột qua đời sau tai nạn giao thông thảm khốc. Sự ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ của Nam OK không khỏi khiến nhiều người bàng hoàng, thương tiếc, đặc biệt là gia đình, bạn bè thân thiết với nam YouTuber. Vào chiều 5/10, Nam Ok đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hiện trường vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của Nam OK hồi tháng 10/2021. Ảnh: Internet

Sau thời điểm đó, Duy Thường vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực Youtube nhưng đã không còn Nam OK khiến nhiều người tiếc nuối.

Gần một năm sau ngày Nam Ok qua đời, thông tin từ báo Thanh Niên cho biết, Công an H.Lục Nam (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 12 nghi phạm để làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Các nghi phạm đều trú tại Bắc Giang, trong đó có Hoàng Văn Cường (24 tuổi, trú xã Khám Lạng, H.Lục Nam), Giáp Văn Đức (26 tuổi, trú TT.Đồi Ngô, H.Lục Nam), Đào Văn Thường (28 tuổi, trú xã Phượng Sơn, H.Lạng Giang)…

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 8.6, nhóm của Cường và Đức ngồi ăn đêm tại quán Ốc Nguyên, thuộc địa phận Tổ dân phố Bình Minh (TT.Đồi Ngô) thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Hiện trường vụ ẩu đả khiến Duy Thường bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi ẩu đả ở quán ăn đêm, Đức và Cường tiếp tục hẹn nhau xuống khu vực thôn Muối (xã Lan Mẫu, H.Lục Nam) đánh nhau. 2 nghi phạm này gọi điện cho đồng bọn mang hung khí đến điểm hẹn để hỗn chiến.

Vụ việc khiến 2 người bị thương, nghi do súng tự chế bắn đạn hơi gây ra.

Công an H.Lục Nam đã tạm giữ 12 nghi phạm và thu giữ 3 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

Youtube Duy Thường. Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về sự việc nam youtuber này bị tạm giữ hình sự đang khiến dư luận mà đặc biệt là cộng đồng mạng cũng như fan hâm mộ của Duy Thường hết sức quan tâm, chú ý.