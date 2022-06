Gần đến ngày kết án, thầy trò ông Lê Tùng Vân ở Tịnh Thất Bồng Lai lại bại lộ thêm bí mật động trời

Mới đây, thông tin từ cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án xảy ra tại " Tịnh thất Bồng Lai " sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố 6 bị can về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân". Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, trong kết luận điều tra, lý lịch của các bị can này rất "mù mờ" khiến công tác điều tra xác minh thêm phần khó khăn, trắc trở.

Thầy trò ông Lê Tùng Vân có lai lịch phức tạp, khó xác minh. Ảnh: Internet

Theo đó, Bị can Lê Tùng Vân (SN 1932), nguyên quán ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; nơi thường trú ở số 39C, đường Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6, TP HCM; nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vợ và con của bị can này đều chưa rõ là ai. Bị can bị khởi tố vào ngày 5-1, đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tương tự, bị can Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991), nguyên quán chưa rõ. Nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Cha, vợ và con của bị này đều chưa rõ là ai. Bị can bị khởi tố vào ngày 5-1, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Long An.

Bị can Nhất Nguyên. Ảnh: Internet

Đối với bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), nguyên quán chưa rõ; nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Cha, vợ và con của bị can này đều chưa rõ là ai. Bi can bị khởi tố vào ngày 5-1, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Long An.

Bị can Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995), nguyên quán và nơi thường trú chưa rõ ở đâu; nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Cha, vợ và con của bị này đều chưa rõ là ai. Bị can bị khởi tố vào ngày 5-1, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Long An.

Bị can Lê Thanh Trùng Dương. Ảnh: Internet

Bị can Cao Thị Cúc (SN 1960), nguyên quán xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Chồng của bị can này chưa rõ là ai, con là bị can Lê Thanh Trùng Dương. Bị can bị khởi tố vào ngày 10-5, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Long An.

Bị can Lê Thanh Nhị Nguyên (SN 1998), nguyên quán chưa rõ ở đâu; nơi thường trú và nơi ở hiện nay tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Cha, vợ và con của bị can này đều chưa rõ là ai. Bị can bị khởi tố vào ngày 26-5, đang bị tạm giam tại Trại tạm giam của Công an tỉnh Long An.

Bị can Hoàn Nguyên. Ảnh: Internet

Bị can Lê Thu Vân (SN 1957), nguyên quán phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ; nơi đăng ký thường trú tại phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy và khu vực Tân Phước, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ; nơi cư trú tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Bên cạnh những bị can này, ở Tịnh Thất Bồng Lai còn có thêm một số những bị can khác cũng đã bị cơ quan chức năng khởi tố vào ngày 10-5 vừa qua. Thế nhưng, hiện bị can này đã "mất tích" nên cơ quan điều tra chưa thể tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân được kết luận là người chủ mưu, đừng đằng sau chỉ đạp vụ "Tịnh Thất Bồng Lai". Ảnh: Internet

Được biết, bị can này là mẹ ruột của 3 bị can Nhị Nguyên, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên. Chồng của bị can này hiện chưa rõ là ai.

Hiện tại, những thông tin về lai lịch mù mờ của thầy trò ông Lê Tùng Vân vẫn đang khiến dư luận xôn xao tranh cãi.