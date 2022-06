Hỗ trợ bà Phương Hằng nhục mạ người khác, tiến sĩ luật Đặng Anh Quân bị công an mời lên làm việc

Nguồn tin của báo Thanh Niên cho hay, ngày 26/6, Công an TP.HCM đã làm việc với ông Đặng Anh Quân liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, ngụ quận 3, là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam). Ông Đặng Anh Quân được biết đến với vai trò cố vấn pháp lý cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream. Theo bà Phương Hằng giới thiệu, ông Anh Quân có học vị tiến sĩ luật và đang là giảng viên công tác tại Trường đại học Luật TP.HCM.

Trước khi bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam, trên các trang Facebook cá nhân của trợ lý bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo sẽ tổ chức các buổi "gặp gỡ, giao lưu, trò chuyện trực tiếp", với sự tham gia của nhiều khách mời, trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim.

Vì vậy, theo các đơn tố cáo, tố giác tội phạm, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng, nhiều cá nhân tố giác, đề nghị khởi tố tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Nguyễn Đình Kim với vai trò đồng phạm với bị can Nguyễn Phương Hằng về các hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, “vu khống”, “làm nhục người khác”.

Trước đó, ngày 25/6, Công an TP.HCM cũng làm việc với ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi) là những người bị tố giác giúp sức cho bà Nguyễn Phương Hằng livestream đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Ngày 25/6 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã làm việc với 3 cá nhân đóng vai trò trợ lý cho bị can Nguyễn Phương Hằng tổ chức livestream đưa thông tin sai sự thật, gồm: ông Huỳnh Công Tân (MC, dẫn dắt các buổi livestream), bà Lê Thị Thu Hà (chủ tài khoản Facebook Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (chủ tài khoản Facebook Hoàng Nhi).

Liên quan đến vụ việc, ngày 22/6, Viện KSND TP.HCM đã gia hạn tạm giam thêm 2 tháng đối với bị can Nguyễn Phương Hằng theo đề nghị của Công an TP.HCM. Trong cùng ngày, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận nhận đơn của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Đặng Anh Quân cùng nhóm êkip hậu trường các buổi livestream của bà Phương Hằng gồm ông Huỳnh Công Tân, bà Lê Thị Thu Hà (Ha Lee), bà Nguyễn Thị Mai Nhi (Hoàng Nhi); nhóm những cá nhân (chủ kênh YouTube) tham gia phát tán, đăng tải các video ủng hộ bà Hằng gồm bà Bùi Thanh Quỳnh Như (kênh Lang thang đường phố), Jimmy Huỳnh, chủ kênh YouTube Anh Nông Dân, chủ kênh YouTube Chinh Lê, Long Ngô về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, vu khống, làm nhục người khác.

Tương tự, nhà báo Hàn Ni cũng có đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố bà Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, ông Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân, Võ Minh Điền về hành vi trên. Bà Hàn Ni cho rằng những cá nhân trên đã có hành động hỗ trợ tổ chức, giúp sức, cổ vũ, phát tán cho hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng.

