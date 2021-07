Bắt trend ‘ngược về quá khứ’ cùng loạt sao Việt, Vũ Khắc Tiệp khoe ảnh thời ‘trai trẻ’ cực ‘lạ mắt’

Những ngày vừa qua, hàng loạt các nghệ sĩ trong làng giải trí đã tạo nên “cơn sốt” trở về quá khứ khi đăng tải và chia sẻ những hình ảnh thời “còn trẻ” của mình. Khán giả đã vô cùng “kinh ngạc” với nhan sắc “quần rộng thùng thình, lưng cao tới zú” của Mr.Đàm. Hay ngạc nhiên, trầm trồ với vẻ điển trai như tài tử điện ảnh của Ông mai Quyền Linh.

Ảnh thời còn làm thợ tóc của Mr.Đàm với nhan sắc và guu thời trang gây ngỡ ngàng

Và mới đây nhất, không bỏ lỡ sự kiện ấy, Vũ Khắc Tiệp đã nhanh chóng “bắt trend” cực chuẩn bằng những bức ảnh thời “trai trẻ” của mình mà không quên nhờ fan hâm mộ đánh giá xem bức ảnh nào là “ngầu nhất”.

Đăng kèm những bức ảnh “cực ngầu” của những năm về trước là lời chia sẻ: “Bạn thấy hợp màu tóc nào…? Những năm tháng tuổi trẻ” Câu hỏi nhanh chóng nhận về hàng trăm lượt yêu thích và hàng trăm câu trả lời khác nhau.

Những bức ảnh hồi còn "trẻ" của Vũ Khắc Tiệp

Điều đặc biệt là trong những tấm hình ấy, Vũ Khắc Tiệp trông không có quá nhiều thay đổi so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nếu xét về ngoại hình và phong cách thì mỗi thời một ưu thế, khó lòng mà so sánh. Nhưng nói về tổng thể, ở hiện tại anh chàng vẫn phong độ và có phần chín chắn hơn.

Dưới phần bình luận, nhiều người nhận xét anh chàng hợp với tạo hình tóc bạch kim và trang phục tối màu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng anh chàng hợp với những bộ trang phục đơn sắc cùng mái tóc đen truyền thống.

Những bình luận hài hước của dân mạng

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng còn hài hước đề nghị Vũ Khắc Tiệp chỉ nên “ngồi yên ở nhà” và không check in để … đỡ bùng dịch. Được biết, anh chàng vốn có những biệt danh gắn liền với sự trùng hợp tại những địa điểm bùng dịch như Đại sứ cách ly, ông hoàng cách ly, thần đồng tiên tri, đại sứ miễn dịch,....

Đáp lại sự mong mỏi đó của nhiều cư dân mạng, “tình tin đồn” của Ngọc Trinh khẳng định sẽ chỉ ở nhà, đăng ảnh chứ không check in để không làm fan buồn. Trước đó, sau khi đăng ảnh nhớ Hội An và check in Phuket, cả hai địa điểm trên đều bị ảnh hưởng nhất định bởi dịch khiến nhiều người vô cùng “hoang mang”.

Hiện tại, “đại sứ cách ly” Vũ Khắc Tiệp đang tuân thủ nghiêm túc chỉ thị 16, giãn cách tại nhà và không di chuyển, qua lại bất cứ địa điểm nào. Tuy nhiên, đôi khi cảm xúc có “lên cao” nên anh chàng chỉ đăng tạm vài chiếc ảnh cho đỡ “nhớ” địa danh nào đó chứ không hề có ý định “dịch chuyển”.