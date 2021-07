Mới đây, dân mạng liên tục truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một người đã không ngần ngại “cho ngay nắm đấm” vào mặt đồng chí đại úy công an khi được nhắc nhở về việc đeo khẩu trang.

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, người đàn ông tên H. đã "múc luôn" đồng chí đại úy công an

Được biết, sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/7 tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương).

Theo thông tin ghi nhận, người đàn ông đấm thẳng mặt đại úy công an vốn là đối tượng gây rối trật tự công cộng được trình báo với công an phường Tân Phước Khánh. Ngay sau khi tổ công tác tiếp cận vụ việc, người đàn ông tên Đinh Văn H. (48 tuổi) này đã buông những lời mạt sát hết sức khó nghe. Không những thế, người này cũng không hề đeo khẩu trang khi nói chuyện với các chiến sĩ công an.

Cận cảnh cú đấm "tội lỗi" của ông H.

Ngay khi được tổ công tác nhắc nhở đeo khẩu trang, ông H. đã nói chuyện bằng giọng điệu thách thức và thái độ bất hợp tác. Thậm chí còn khiêu khích các chiến sĩ. Đỉnh điểm là người đàn ông này đã không ngần ngại vung tay đấm thẳng vào mặt Đại úy Nguyễn Quốc Cường - Phó Trưởng Công an phường Tân Phước Khánh và 1 bảo vệ dân phố.

Đoạn clip người đàn ông vung tay đấm vào mặt đồng chí công an đang được lan truyền trên mạng xã hội

Ngay sau đó, người đàn ông này đã được “áp chế” và nhận hình phạt thích đáng sau đó. Được biết, trước đó, ông H có tổ chức ăn nhậu ngay tại nhà và phát sinh mâu thuẫn với 3 bạn nhậu. Chứng kiến màn xô xát, ẩu đả, người dân đã nhanh chóng can ngăn hòa giải nhưng bất thành. Sau đó, mọi người đã báo thông tin với công an phường để giải quyết vụ việc.

Không chỉ bức xúc về thái độ chống đối và hành vi côn đồ của ông H. nhiều người còn phẫn nộ về những việc làm của ông. Giữa thời điểm cả nước đang oằn mình chống dịch, ông H. vẫn thản nhiên tổ chức ăn nhậu bất chấp những cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Khi bị nhắc nhở về ý thức phòng dịch, người đàn ông đã không ngần ngại "đi đường quyền" với cả công an

Thậm chí, người này cũng không “cần” đeo khẩu trang khi nói chuyện và tiếp xúc với người khác. Nhiều người đã đặt ra câu hỏi lớn, ý thức chống dịch, phòng dịch của ông H. nằm ở đâu mà lại cư xử vô văn hóa như vậy. Liệu ông có lo lắng cho sức khỏe của bản thân, gia đình và cả xã hội?

Nhiều dân mạng vô cùng bức xúc và mong người đàn ông “coi trời bằng vung” này sẽ sớm nhận hình phạt thích đáng để không làm ảnh hưởng đến cộng đồng và xã hội.

Hiện tại, sau khi đoạn clip đấm thẳng mặt công an bị lan truyền trên mạng xã hội, ông Đinh Văn H. đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố, điều tra vào chiều ngày 14/7 với những tội danh nhất định.