Clip người đàn ông 'đấm thẳng mặt' công an viên vì bị nhắc nhở đeo khẩu trang khiến dân mạng bức xúc

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền clip một người đàn ông đi xe đạp qua chốt kiểm dịch không đeo khẩu trang đã được một đồng chí công an viên nhắc nhở.

Tuy nhiên, do không hài lòng với sự nhắc nhở của đồng chí công an viên, người đàn ông đã liên tục chửi bới, thách thức, sau đó không chút ngần ngại "thẳng tay" đấm vào mặt đồng chí công an viên trên.

Đoạn video đang được dân mạng lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng MXH

Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng bàn tán xôn xao, đồng thời chỉ trích gay gắt hành động của người đàn ông trên. Nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù là công an viên nhưng đó vẫn thuộc lực lượng chức năng có nhiện vụ chống dịch và hoàn toàn có quyền nhắc nhở người dân thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống dịch.

Theo thông tin ghi nhận, vụ việc xảy ra ở Thạch Thất - Hà Nội. Hiện tại đoạn clip vẫn được lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người hi vọng người đàn ông áo đỏ trong đoạn clip trên sẽ sớm nhận được hành phạt thích đáng để "làm gương" cho những người khác.