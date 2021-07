Lộ diện những hình ảnh đầu tiên của bộ đề thi THPT Quốc Gia 2021 khiến các sĩ tử ‘xôn xao’

Hôm nay, ngày 6/7, các sĩ tử trên cả nước đang hân hoan, hồi hồi chuẩn bị tinh thần và sức khỏe trước khi bước vào bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời mình. Đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh diễn biến căng thẳng, kỳ thi được diễn ra trong điều kiện khác biệt hoàn toàn so với những năm trước đây. Đợt thi năm nay sẽ được tổ chức thành hai đợt dành riêng cho từng đối tượng thí sinh là F1, F2, đối tượng cách ly và các thí sinh bình thường.

Kỳ thi THPT 2021 năm này sẽ được tổ chức thành 2 đợt dành cho các thí sinh

Trước kì thi, nhiều thí sinh hay có tâm lý căng thẳng, lo lắng và hồi hộp quá độ nên nhiều sĩ tử thường cố gắng, tranh thủ ôn tập vào những giờ phút cuối. Tuy nhiên, đây dường như lại không phải là phương pháp học tập được khuyến khích nhất bởi thời điểm này, đầu óc, tinh thần cần được thư giãn, nghỉ ngơi để có thể đạt được trạng thái tốt nhất trước khi bước vào kì thi quan trọng.

Năm nay, kì thi THPT Quốc Gia sẽ diễn ra vào hai ngày là 7-8/7/2021. Hôm nay, ngày 2/7, những hình ảnh đầu tiên về bộ đề thi THPT Quốc Gia đã chính thức lộ diện. Tuy nhiên, những hình ảnh đầu tiên của bộ đề này lại khiến các sĩ tử và bậc phụ huynh phải “phì cười”.

Bức ảnh được mệnh danh là "những hình ảnh đầu tiên của bộ đề thi THPT Quốc Gia 2021"

Trên thực tế, đây chỉ là hình ảnh các chiến sĩ công an đang áp tải bộ đề thi về các điểm thi, Nhằm giải tỏa căng thẳng cho các thí sinh, nhiều người đã đùa vui rằng đây chính là “những hình ảnh đầu tiên của bộ đề thi năm nay.” Còn thực tế, đề thi THPT Quốc Gia năm 2021 được bảo vệ và bảo mật ở mức độ cực kì cao nhằm đảm bảo tính bí mật cũng như tính công bằng cho tất cả các thi sinh.

Phía bên dưới bức ảnh, nhiều sĩ tử năm nay đã tỏ ra rất bất ngờ và đánh giá bức ảnh “có tính giải trí cực kì cao”. Trong thời điểm “nước sôi lửa bỏng” như hiện tại, những bức ảnh như vậy giúp các sĩ tử phần nào giải tỏa được căng thẳng và cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và cũng phần nào an tâm hơn.

Những bình luận hài hước của cư dân mạng và các sĩ tử dưới bức ảnh khiến nhiều người không thể "nhịn cười"

Bức ảnh cũng là minh chứng rõ ràng cho việc đề thi vẫn được niêm phong và cất giữ ở nơi an toàn, được trông coi và đảm bảo tính bảo mật. Các thí sinh có thể hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi, thư giãn trước khi bước vào thời điểm thi cử căng thẳng. Và với tính bảo mật cẩn thận từ lực lượng công an, tất cả các thí sinh đều sẽ có một xuất phát điểm bằng nhau. Do đó, chỉ cần ôn tập kĩ lưỡng, làm bài cẩn thận là tất cả mọi người đều có thể đạt được nguyện vọng mà mình mong muốn.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 năm nay có 1.014.972 thí sinh đăng ký dự thi.

Lịch thi THPT Quốc Gia năm 2021

Trong đó, số lượng thí sinh tự do là 41.994 (chiếm 4,13%); thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp THPT là 222.356 (chiếm 21,91%); thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển là 33.779 (chiếm 3,33%).

Thí sinh đăng ký dự thi THPT 2021 với hai mục đích xét tốt nghiệp và tuyển sinh hệ Đại học, Cao đẳng là 758.837 (chiếm 71,76%).

Theo đăng ký, thí sinh đăng ký bài thi KHTN là 343.564 (chiếm 33,85%) và 541.777 (chiếm 53,38%) đăng ký bài thi KHXH.

Số lượng đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng là 3.508.718. Trung bình mỗi thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT 2021 có 5 nguyện vọng. Trong đó có thí sinh đăng ký gần 100 nguyện vọng.

Theo dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả Kỳ thi THPT Quốc Gia 2021 vào ngày 26/7. Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 28/7.