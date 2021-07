Vậy là Hà Nội đã trải qua được 5 ngày thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, mặc dù thời gian cách ly mới chỉ ngắn vậy nhưng số tiền xử phát các trường hợp ra ngoài không vì lý do thiết yếu đã lên tới 5 tỷ đồng.

Thực tế ghi nhận, vẫn rất nhiều trường hợp chỉ vì những sở thích cá nhân mà bất chấp ra đường mặc cho cả xã hội đang nghiêm túc thực hiện việc giãn cách. Những hành động này đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Nhiều người bất chấp lệnh giãn cách để ra đường tập thể dục từ 3 4 giờ sáng

Nhiều người ra đường chỉ để tập thể dục, để dắt chó đi dạo, để đi câu cá và thậm chí là tổ chức gặp mặt uống rượu, ăn nhậu. Tất cả những việc làm này đều đang khiến việc chống dịch trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Mới đây, để thay cho những lời răn đe, lời khuyên hay cảnh cáo những người có đam mê dịch chuyển giữa mùa giãn cách nên suy nghĩ lại trước khi ra khỏi nhà, dân mạng đã cho “ra đời” bảng tổng hợp “giá dịch vụ” tại Hà Nội khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Bảng 'giá dịch vụ' tại Hà Nội dành riêng cho những người đam mê 'dịch chuyển' trong mùa dịch

Theo đó, những hành động cụ thể đều được ghi rõ số tiền phạt tương ứng nhằm “thức tỉnh” những người thường xuyên ra đường mà không có lý do chính đáng. Những con số biết nói luôn khiến người ta có cái nhìn thực tế và khách quan hơn rất nhiều so với những lời can ngăn, khuyến cáo bình thường.

Bảng giá này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về rất nhiều lượt đồng tình. Nhiều ý kiến còn cho rằng thậm chí hiện tại chính phủ nên tăng phức phạt lên cao hơn nữa để tính răn đe thêm phần hiệu quả.

Những bình luận hài hước của cộng đồng mạng

Trong khi cả nước đang gồng mình dập dịch, cả xã hội đều đồng lòng “nghỉ ngơi” 15 ngày để mong kiểm soát được dịch bệnh thì ngoài kia, biết cao cá nhân vẫn muốn đi ngược lại tất cả. Điều ấy khiến cho bao người phải vất vả hơn, mệt mỏi hơn và chưa kể tình hình dịch bệnh được phần “lấn lướt hơn”.

Tuy chỉ là một bức ảnh mang tính chất vui nhộn, bức ảnh “bảng giá dịch vụ” tại Hà Nội vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người hi vọng, với những con số ấn tượng trong bảng giá ấy, những người đam mê dịch chuyển trong mùa giãn cách sẽ “nghĩ lại” trước khi ra khỏi nhà.