Đã bắt được đối tượng vi phạm công tác phòng chống dịch, chém trọng thương thượng úy công an

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh hai cha con tại vùng dịch Bình Thuận thông chốt kiểm soát và chém trọng thương một chiến sĩ công an khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ và bức xúc.

Đoạn clip ghi lại cảnh hai bố con thông chốt kiểm dịch khiến nhiều người phẫn nộ

Tuy nhiên, đến sáng nay, ngày 16/7, cơ quan công an huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Quốc Bảo sau khi đối tượng vi phạm nghiêm trọng công tác phòng chống dịch và chém trọng thương Thượng úy Hoàng Văn Dương (Công an xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân).

Đối tượng Nguyễn QUốc Bảo đã bị bắt giữ vào sáng nay 16/7

Được biết, sau khi gây án, đối tượng Bảo quay vào tiếp tục cố thủ trong nhà và cùng bố của mình liên tục khiêu khích, gây hấn với lực lượng chức năng.

Đến tối 15/7, bố của đối tượng Bảo đã quy thuận và hợp tác với cơ quan chức năng còn đối tượng Nguyễn Quốc Bảo lại trốn khỏi nhà. Lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ được đối tượng vào sáng ngày 16/7.

Hai cha con đối tượng Bảo cùng thái độ thách thức pháp luật khiến dân mạng bức xúc

Trước thông tin này, dư luận và cộng đồng mạng vô cùng bức xúc và mong muốn cơ quan chức năng sẽ có hình phạt thích đáng cho người đàn ông thiếu ý thức và coi thường luật pháp này.

Về phần chiến sĩ công an bị chém trọng thương, hiện tại, tình hình sức khỏe của thượng úy Dương đã ổn định sa ca phẫu thuật. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã thực hiện thành công ca mổ nối và chữa trị cánh tay bị chém của Thượng úy Dương.