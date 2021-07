Full link driver 40gb ảnh nóng, có cả bạn gái cũ của người yêu nghi bị lộ, Châu Bùi phản ứng thế nào

Tối muộn ngày 23/7 vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng khi full link driver 40gb bao gồm ảnh nóng, ảnh nude của hàng loạt hot streamer bị rò rỉ trên mạng xã hội. Dân tình được dịp náo loạn và đổ xô đi “xin link” để “giải ngố”.

Những hình ảnh được cho là ảnh nóng của loạt hot streamer bị phát tán trên mạng xã hội

Hàng loạt những tên tuổi nổi tiếng được cho là xuất hiện trong file ảnh nóng 40gb đó. Thậm chí dân mạng còn cho rằng có cả ảnh nóng của bạn gái cũ rapper số 1 Việt Nam. Điều này đã gây ra nhiều tranh cãi khi nhiều người liên tục đặt ra câu hỏi “rapper số 1 Việt Nam là ai?”

Trong số này, có người được cho là bạn gái cũ của "rapper đình đám số 1 Việt Nam"

Rất nhanh chóng sau đó, Binz được dân mạng gọi tên và danh tính cô bạn gái cũ cũng nhanh chóng được tìm ra. Nhiều người không khỏi bất ngờ bởi độ nóng bỏng và táo bạo của cô bạn gái cũ này. Nhiều người còn trầm trồ: “đẹp như này bảo sao Binz không mê như điếu đổ 1 thời chứ”.

Hiện tại, dù chưa có bất kì rapper đình đám nào lên tiếng nhưng tất cả những động thái của các rapper này hay những người thân quen với họ đều được chú ý đến từng “nhất cử nhất động”.

Cặp đôi Binz - Châu Bùi được dân mạng đổ dồn sự chú ý hơn cả

Và ngay lập tức, dân mạng đổ dồn sự chú ý về Châu Bùi - người được cho là bạn gái hiện tại của Binz. Nhiều netizen đã nhanh chóng nhận ra động thái đặc biệt của Châu Bùi giữa ồn ào bạn gái cũ của người yêu bị phát tán ảnh nóng trong số link drive 40gb kia.

Theo đó, nhiều người đã tinh ý chỉ ra, Châu Bùi đã share lại 1 post trên feed Instagram của mình kèm caption:"You know I'm here for you" (Tạm dịch: Anh biết là em ở đây vì anh mà) và đính kèm icon cái ôm an ủi.

Động thái mới nhất của Châu Bùi trên trang cá nhân giữa lùm xùm bạn gái cũ của người yêu bị lộ ảnh nóng

Điều đáng chú ý ở đây là post này vốn được Châu Bùi đăng tải từ trưa 23/7 nhưng phải đến gần nửa đêm, ngay sau khi kho ảnh bị phát tán gây xôn xao MXH thì cô nàng mới chia sẻ lên story.

Nhiều ý kiến cho rằng, lời chia sẻ đầy ẩn ý này được gửi đến bạn trai - Binz như một câu động viên đầy tình cảm: Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ở cạnh anh và sẽ luôn dành cho anh những cái ôm ngọt ngào nhất.

Mặc dù nhiều lần từng bị soi ra những hint hẹn hò khó có thể chối cãi, cặp đôi này vẫn tuyệt đối không công khai tình cảm cho đến cùng. Dù cho thậm chí 5 lần 7 lượt bị dân mạng và fan hâm mộ "tóm sống" cảnh xuất hiện cùng nhau. Thay vào đó, cặp đôi lại “chơi chiêu” úp mở bằng cách thả thính nhau và để lộ hint trên MXH cho dân mạng tò mò chơi.

Vụ việc vẫn đang khiến dư luận xôn xao, quan tâm

Hiện tại, vụ rò rỉ full link driver 40gb ảnh nóng của loạt hot streamer đình đám vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phía “rapper đình đám số 1 Việt Nam” vẫn chưa có ai chính thức lên tiếng.