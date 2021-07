Nhìn lại tội ác rợn người của tên tử tù mắc Covid-19 bỏ trốn tại trại giam Chí Hòa Nguyễn Kim An

Ngày 15/7 vừa qua, dư luận vô cùng hoang mang lo lắng khi thông tin tử tù mắc Covid-19 đã bỏ trốn khỏi trại giam Chí Hòa từ ngày 13/7. Cơ quan công an ngay sau đó đã ra quyết định truy nã đối tượng này về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Và chỉ ngay rạng sáng ngày hôm nay, 16/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được tên tử tù bỏ trốn này, trả lại sự bình yên cho cộng đồng và dẹp tan sự lo lắng về khả năng lan truyền dịch bệnh.

Được biết, đối tượng tử tù này có tên Nguyễn Kim An, sinh năm 1995, quê ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. An bị Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản."

Vụ án sát hại bạn học do An gây ra năm 2014 đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng và khiếp sợ bởi những tình tiết man rợ và “mất nhân tính”.

Theo hồ sơ vụ án, An vốn chơi thân với Đạt khi đang học tại trường kĩ thuật chuyên về lập trình. Tới đầu năm 2014, An rơi vào tình trạng túng quẫn về tài chính và nảy ra ý định sát hại bạn để cướp tài sản.

Đêm ngày 26/2/2014, An có đến phòng trọ của Đạt để trao đổi về lịch học. Tại đây, nạn nhân vô tình để lộ thông tin gia đình mình có vài tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Đang trong hoàn cảnh khó khăn, túng thiếu, An đã nổi lòng tham và lóe lên kế hoạch táo bạo hòng chiếm đoạt số tiền đó.

An đã dùng 6 viên thuốc ngủ, pha vào trà và đưa cho Đạt uống. Chỉ 10 phút sau đó, Đạt hôn mê và bị An trói lại và lấy bao tải trùm lên. Đến nửa đêm, An chuyển bao tải chứa Đạt vẫn còn sống đi vứt xuống sông, đoạn ở cầu Phú Mỹ, quận 7.

Sau đó, An đã lấy xe máy của Đạt về gửi ở bãi xe ở đường Thăng Long, quận Tân Bình; riêng điện thoại của Đạt, An quăng xuống mương nước, chỉ giữ lại sim số và sử dụng để nhắn tin, gọi điện tống tiền gia đình Đạt.

1 ngày say khi gây án, An đến nhà Đạt thăm dò tình hình và biết được gia đình Đạt đã trình báo công an nên đã nhắn tin, gọi điện cho mẹ của Đạt để tống tiền với con số là 500 triệu đồng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, túi tải chứa thi thể của Đạt được người dân phát hiện, công an nhanh chóng vào cuộc, khoanh vùng và không lâu sau đã bắt giữ được An. Vụ án được làm sáng tỏ trước sự bàng hoàng của gia đình và phẫn nộ của dư luận.

Giữa năm 2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Kim An mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Hơn ba tháng sau, tại phiên xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của An, tuyên y án.

Trong thời gian giam giữ chờ thi hành án tại trại giam Chí Hòa, Nguyễn Kim An đã cố tình bỏ trốn trong khi bản thân mắc Covid-19 khiến dư luận lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi vượt ngục, tên tử tủ đã bị cơ quan công an bắt giữ và đưa về tiếp tục thi hành án phạt.