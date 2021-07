Thuận Kiều Plaza: Từ dự án đẳng cấp bậc nhất Sài Gòn trở thành hoang phế

Ít người biết rằng, trước khi trở thành cao ốc ma, Thuận Kiều Plaza từng là công trình giá trị lên tới 55 triệu USD và có tỉ lệ lấp đầy mặt bằng trung tâm thương mại lên tới 95%.

15 năm trước - khoảng thời gian hoàng kim của Thuận Kiều Plaza, giá của mỗi căn hộ dao động từ 1 - 3 tỷ đồng nhưng số người đặt cọc mua vẫn đông như “sao trên trời”. Mặc dù mức giá đó được cho là quá cao so với mặt bằng và cao so với mức thu nhập của người dân lúc bấy giờ.

Thời hoàng kim, Thuận Kiều Plaza từng thu hút rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư

Theo nhiều chuyên gia bất động sản, tòa cao ốc này có vị trí đắc địa, là cửa ngõ kết nối nhiều tỉnh miền Tây. Nằm gần Chợ Lớn, là trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố Hồ Chí Minh.

Năm 1999, sau khi tòa nhà chính thức đi vào hoạt động, các hoạt động môi giới bất động sản, cho thuê căn hộ và mặt bằng kinh doanh diễn ra sôi nổi và rất hút khách. Thậm chí trong vài năm đầu, cơn sốt mặt bằng kinh doanh ở trung tâm thương mại này dẫn đến việc cò đất đổ về đây. Chỉ sau 2 năm mặt bằng của khu thương mại này không còn chỗ trống.

Thậm chí đến đầu năm 2001, hoạt động của các trung tâm thương mại ở Thuận Kiều Plaza vẫn rất sầm uất và đông đúc. Rất nhiều nhà đầu tư đã suy tính, cho rằng bán căn hộ sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng. Một số đại lý bất động sản đang mọc lên xung quanh tòa nhà này. Lượng khách xem căn hộ đông đúc nhưng sau đó hầu hết đều quay đầu.

Hiện tại, những căn nhà ở đây đã xuống cấp và khó cho thuê vì những câ chuyện ma quái rùng rợn

Lý do khi này được giải thích là bởi các căn hộ có trần quá thấp và phòng nhỏ, lắt léo, không thông thoáng cũng như rất khó cải tạo, nâng cấp. Thêm vào đó, những người từng sinh sống ở Thuận Kiều Plaza cũng truyền tai nhau những câu chuyện bí ẩn ma quái và yếu tố phong thủy khiến khách hàng đến xem đều “quay đầu bỏ chạy”.

Khu thương mại bị bỏ hoang từ lâu

Lúc bấy giờ, sau khi nhận thấy những bất lợi của căn hộ bên trong Thuận Kiều Plaza, ngày càng có thưa dần người đến xem căn hộ. Thậm chí cho đến năm 2006, hầu như đã không còn khách. Hiện tại, những chủ nhà đã mua căn hộ tại đây chủ yếu là những người cho thuê lại chứ không ở.

Một chủ nhà giấu tên cho biết các căn hộ ở đây đang dần xuống cấp. Hệ thống thoát nước, rác và điện đều có vấn đề. Với căn hộ 100m2 2 phòng ngủ, chị cho thuê chỉ 5 triệu đồng / tháng, khá rẻ so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, do nhiều tin đồn ma quái rùng rợn nên chị phải gọi điện liên tục để trấn an những người mới đến. Nhưng có nhiều trường, hợp khách hàng chuyển đi nơi khác, bỏ cả tiền đặt cọc mặc dù họ mới chỉ ở vài ngày.

Phía bên ngoài, chủ yếu toàn là rác và hầu như không có gian hàng nào

Phỏng vấn dân cư xung quanh Thuận Kiều Plaza, các phóng viên được biết: năm 2009,một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà hàng gây thiệt hại và tâm lý hoang mang cho khách hàng. Kể từ đó, lượng khách đến với trung tâm ngày càng giảm. Đến nay vắng như “chùa Bà Đanh”.

Từng nhộn nhjp, sầm uất nhưng nay, Thuận Kiều Plaza đã trở thành đống hoang tàn

Một tiểu thương từng kinh doanh tại Thuận Kiều Plaza cho biết: “Tôi thuê một gian hàng nhỏ ở đây từ năm 2005 từ một người chủ trước, mỗi tháng lỗ 4 triệu đồng. Trong khoảng 2 năm, tôi chuyển đi với rất nhiều người khác vì công việc kinh doanh ế ẩm. Ngoài ra, có tin đồn về ma quỷ khiến tôi bất an, nhưng không có khách khi tôi ở lại. Hiện tại tôi có thuê cửa hàng gần đó để tiếp tục kinh doanh. "

Khu vui chơi giải trí cũng chung số phận

Cũng theo chia sẻ của nhiều tiểu thương nơi đây, ban quản lý trung tâm thương mại không thực hiện các chính sách thu hút khách hàng. Ngay cả đề xuất hạ giá thuê mặt bằng do tiểu thương khó khăn cũng không được chấp nhận. Việc thiết kế, bố trí gian hàng không hợp lý, tối om, thiếu ánh sáng… khiến người kinh doanh chấp nhận xả hàng chịu lỗ, thậm chí là bỏ trốn để tìm địa điểm kinh doanh khác.

Thời gian gần đây, Thuận Kiều Plaza đã được trưng dụng để xây dựng bệnh viện dã chiến nhằm phục vụ công tác chống dịch. Dự kiến sau 1 tuần, bệnh viện sẽ cơ bản được hoàn thiện và có thể được đưa vào sử dụng.