Sáng nay, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã hoàn thành môn thi đầu tiên - Ngữ Văn. Tác phẩm xuất hiện trong đề Văn năm nay là 'Chiếc thuyền ngoài xa' đúng như dự đoán của nhiều thí sinh trước khi buổi thi diễn ra.

Việc dự đoán các tác phẩm văn học xuất hiện trong đề thi Văn thường là chủ đề được đa số học sinh và giáo viên quan tâm. Nhiều người dựa vào thống kê xác suất từ đề thi các năm trước để đưa ra nhận định, tuy nhiên cũng có nhiều người chỉ đưa ra dự đoán theo cảm nhận cá nhân.

Đề thi chính thức môn Văn đại học, môn Văn tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Internet

Đáng chú ý, một fanpage tự giới thiệu là 'Trộm đề THPT Quốc Gia' có tên K.K với gần 400 nghìn người theo dõi cũng bất ngờ đăng tải bài viết khẳng định đề Văn vào 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu.

Thời điểm mới đăng tải, bài đăng này thu hút gần 150 nghìn lượt thích, 70 nghìn lượt bình luận, 18 nghìn lượt chia sẻ.

Màn dự đoán đỉnh cao của Kaito Kid. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cũng có nhiều trường hợp đáng chú ý khác đoán trúng đề văn và khiến dư luận hết sức xôn xao, chú ý và dần dấy lên nghi vấn lộ đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2022.

Chia sẻ với Báo Tuổi Trẻ, ông Lê Mỹ Phong - ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và đào tạo - khẳng định: 'Không có chuyện lộ đề'.

'Những tác phẩm văn học trong chương trình và sách giáo khoa có rất ít, khoảng 4-5 tác phẩm, thì việc một số người nói trúng tên tác phẩm không có vấn đề gì. Nếu ai đó nói đúng nội dung câu hỏi của đề thi mới là lộ đề' - ông Phong nói.

Bộ GD&ĐT gửi Cục An ninh chính trị nội bộ xác minh nghi vấn lộ đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Internet

Ông Phong cho biết, Bộ sẽ chuyển toàn bộ thông tin về các bài đăng trên Facebook vào tối qua cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để điều tra, làm rõ.

Ngay sau khi người đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo chuyển toàn bộ thông tin về bài đăng cho phía cơ quan công an, phía trang fanpage Kaito Kid mới đây đã chính thức lên tiếng đính chính và xin lỗi về vụ việc. Cụ thể, admin trang fanpage này viết: “[ĐÍNH CHÍNH]

Xin chào mọi người mình là Kaito Kid đây

Bài viết đính chính đăng tải trên fanpage Kaito Kid. Ảnh: FBNV

Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề, nhưng lại có nhắc đến mình. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó. Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì mình mới là sinh viên thôi và việc đoán đề mình chỉ dựa trên những tác phẩm của những năm trước đã ra thi và với tình hình học tập của mấy bạn học sinh hiện tại để đưa ra dự đoán tác phẩm có khả năng cao sẽ ra thi nhất trong THPTQG, chứ mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác 3 tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn. Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn "Ai đã đặt tên cho dòng sông" hay "Chiếc thuyền ngoài xa" để đăng lên phỏng đoán. Nhưng vì "Ai đã đặt tên cho dòng sông" đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn "Chiếc thuyền ngoài xa". Nên hi vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình đó ạ.

Cảm ơn mọi người đã đọc.”

Theo đó, việc fanpage này dự đoán trúng đề thi tốt nghiệp THPT môn văn 2022 cũng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên chứ hoàn toàn không phải là “cố tình” hay ‘đoán trước thiên cơ” gì đó. Admin Fanpage Kaito Kid khẳng định bản thân không hề làm lộ đề thi và mong mọi chuyện có thể dừng lại, đừng đi quá xa để không ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân cũng như những người xung quanh.

Hiện, bài viết đang được chia sẻ chóng mặt khắp mạng xã hội cũng như thu hút sự quan tâm, chú ý của đông đảo cư dân mạng và các bạn thí sinh khác.