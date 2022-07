Toàn cảnh vụ Tùng Min ‘Bước nhảy xì tin’ bị quản lý tố ‘chiếm đoạt tài sản’ và lạm dụng bạo lực

Chiều ngày 6/7, dân tình xôn xao khi quản lý cũ Tùng Min là H.A. tố anh quỵt nợ tiền 200 triệu. Theo người này chia sẻ, anh từng ứng trước cho Tùng Min 200 triệu và cho mượn iPhone 13 promax để quay clip Tiktok. Nhưng không biết vì lý do gì bà xã Tùng Min đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh. Trên trang cá nhân người này tức tưởi tố vợ chồng Tùng Min chưa trả đủ tiền và điện thoại, còn dùng bạo lực trước sảnh chung cư.

Theo đó, trong bài viết tố thẳng mặt Tùng Min có đoạn: "Tôi ứng tiền riêng, làm việc không lương, giúp đủ việc, hết mình vì bạn ấy như vậy thì tại sao có thể hãm hại, thêu dệt hay hạ bệ bạn ấy được?

Bài viết tố Tùng Min 'Bước nhảy xì tin' quỵt tiền và lạm dụng bạo lực. Ảnh: Internet

Điện thoại tôi cho mượn là mới cứng, rất nhiều lần hẹn để lấy lại nhưng bạn ấy không có ý định trả. Ngày hôm qua (5/7), tôi hẹn tới nhà lấy vì buổi sáng thấy email báo cài lại tài khoản và xóa phần mềm tìm iPhone..., tôi nghĩ điện thoại mình bị mất hoặc thế nào đó.

Tôi đến nhà để lấy thì bạn đưa điện thoại khác, bạn ấy chửi và vu khống tôi tráo điện thoại. Sau đó Tùng Min và bạn của mình quay ra chửi bới, bóp cổ, hành hung, dọa nạt tôi. Thậm chí còn xé nát áo tôi mặc trên người", nam quản lý lên tiếng.

"Chuyện vay mượn 2 anh em cũng nói rất rõ ràng, có người làm chứng. Tôi nói: 'Khi cần tiền anh sẽ ứng hoặc đứng ra cho vay' chứ làm gì có chuyện đầu tư. Vì sao bạn ấy không kiểm soát cảm xúc, hành động, trong khi tôi chỉ nói 'Đây không phải điện thoại của anh'? Bạn chửi luôn rồi dọa nạt này kia, đánh đập tôi", H.A chia sẻ thêm.

Cùng với những lời lẽ đó, H.A chia sẻ một số bức ảnh có vết trầy trên cơ thể, đồng thời anh cũng chia sẻ rằng đã đến gặp công an phường trong khu vực để trình báo về vụ việc. "Sự việc không quá nguy hiểm nhưng hành động dọa dẫm, côn đồ của bạn Tùng Min khiến tôi bị sốc, hoang mang và xấu hổ. Đi cùng bạn ấy còn có 1 người nhìn rất nguy hiểm. Chỉ cần mình kháng cự là bị đánh, xô ngã và che chắn trước camera của tòa nhà. Sự việc có nhiều người chứng kiến", quản lý H.A cho biết thêm.

Theo đó, dù đã hỗ trợ Tùng Min nhiệt tình, quản lý vẫn bị đối xử không ra gì. Ảnh: Internet

Ngoài ra, H.A cũng nói rằng đã cố gắng hỗ trợ Tùng Min rất nhiều trong công việc nhưng cuối cùng lại bị đối xử theo cái cách mà anh không hiểu được. "Tự bỏ tiền túi ra để bay ra bay vô, deal hợp đồng về chưa lấy % hoa hồng, còn cho mượn điện thoại dùng, cho vay tiền nữa, cuối cùng bị đối xử như thế. Tôi sốc và xấu hổ lắm", H.A nói.

Sau những phản ứng vô cùng gay gắt của cư dân mạng, Tùng Min đã lên tiếng đáp trả. Theo đó, chia sẻ với phóng viên, nam diễn viên cho biết: “Tất cả những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội chỉ là 1 chiều. Tôi chỉ muốn nói với tất cả mọi người là không có chuyện đánh hay bất cứ điều gì ở đây. Tôi đang cho trích xuất camera ngay tại khu chung cư mình ở, tôi là cư dân của chung cư, còn H.A thì không phải là cư dân. Cái việc này là chuyện riêng, không liên quan đến bất cứ điều gì cả. Bởi tôi và H.A làm việc cùng nhau không có hợp đồng nào cả, chúng tôi chỉ làm việc theo kiểu "làm việc thử" thôi. Còn những chuyện đang ồn ào trên Facebook thì tôi xin phép không có bất kỳ bình luận nào. Tôi sẽ đợi có hình ảnh rõ ràng để mọi người thấy. Tôi không muốn nói thêm điều gì để mọi người suy đoán".

Lời đáp trả của Pông Chuẩn, bà xã Tùng Min càng như "thêm dầu vào lửa". Ảnh:Internet

Bên cạnh đó, Tùng Min cũng chia sẻ thêm: "Khi việc bị H.A tố xuất hiện trên mạng xã hội thì tôi không bị ảnh hưởng tinh thần gì, người bị ảnh hưởng là vợ của tôi. Những gì mọi người xem trên Facebook chỉ gọi là giằng co thôi, không có bất kỳ tác động nào để nói là bị đánh hay gì cả. Tôi cũng muốn nói chuyện với người đàn ông đấy, để 3 mặt 1 lời cho rõ ràng luôn, kể cả livestream cho mọi người đỡ hoang mang cũng được. Sau chuyện này, sẽ có rất nhiều người nói tôi thế này, thế kia nhưng không sao cả, đấy là quyền của mọi người. Có rất nhiều người ở đó, kể cả bảo vệ cũng có mặt, nếu thấy có chuyện gì to tát, quá đáng thì bảo vệ đã vào cuộc rồi. Nhưng bảo vệ chỉ ở đó và chứng kiến, họ không lao vào để can, như vậy thì mọi người đủ hiểu rồi".

Hiện, sự việc vẫn đang gây chú ý cho cư dân mạng và nhiều người bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc để “trắng đen rõ ràng”, tránh “đêm dài lắm mộng”.