Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp đến từ các nhóm ngành khác nhau, Mondelez Kinh Đô vinh dự được sinh viên trên cả nước bình chọn vào Top 50 thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất 2022 do tổ chức tư vấn về nguồn nhân lực Anphabe thực hiện. Doanh nghiệp giữ vị trí thứ 11 các nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất trong lĩnh vực Kỹ thuật - Cơ khí – Sản xuất và đứng thứ 12 trong các lĩnh vực Kinh tế - Quản lý - Thương mại.

Phương pháp xếp hạng “thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất” được thực hiện dựa trên các kết quả bình chọn của sinh viên Việt Nam về từng thương hiệu nhà tuyển dụng qua 5 giai đoạn hấp dẫn nhân tài: Awareness – Nhận biết, Interest – Quan tâm, Action – Sẵn sàng ứng tuyển, Desire – Khát khao và 1st choice – Ưu tiên chọn.

Là công ty thức ăn nhẹ hàng đầu Việt Nam, Mondelez Kinh Đô luôn xác định con người là nền tảng quan trọng để xây dựng nên doanh nghiệp lớn mạnh bền vững. Ngay từ những ngày đầu có mặt tại Việt Nam, doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc hấp dẫn, nơi chắp cánh cho nhân tài được phát triển toàn diện.

Trong nhiều năm qua, Mondelez Kinh Đô đã và đang nuôi dưỡng một môi trường làm việc cùng văn hóa doanh nghiệp đa dạng và hòa nhập, khuyến khích sự đổi mới, linh hoạt và vui tươi thông qua nhiều trải nghiệm nghề nghiệp với các thương hiệu nổi tiếng toàn cầu và địa phương như Oreo, LU, Cadbury, Toblerone, bột cam Tang, Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC... Một trong những ưu tiên hàng đầu của Mondelez Kinh Đô là trao cơ hội học tập cho đội ngũ trẻ và mang đến cho các tài năng trẻ Việt Nam nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp với những lộ trình phát triển rõ ràng.

Tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô đã tạo dấu ấn với các chương trình đào tạo phát triển nhân tài một cách dài hạn. Trong năm 2020, công ty đã tăng cường các cam kết phát triển và nuôi dưỡng tài năng trẻ Việt Nam thành những nhà lãnh đạo cấp cao sẵn sàng cho tương lai thông qua các chương trình Quản trị viên tập sự và Thực tập sinh mang tính chiến lược, cũng như các cuộc thi dành cho sinh viên trong khu vực.

Mondelez Kinh Đô Việt Nam cũng được tập đoàn ghi nhận là một trong những thị trường thực hiện tốt nhất công tác cân bằng giới và phát huy vai trò lãnh đạo nữ trên toàn cầu.

“Cảm ơn các tài năng trẻ Việt Nam đã chọn Mondelez Kinh Đô là một trong những Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn nhất năm 2022. Sự ghi nhận này là minh chứng cho cách tiếp cận đúng đắn của chúng tôi trong việc đầu tư vào phát triển Con người, trong đó bao gồm chiến lược đào tạo và phát triển, đa dạng và hòa nhập, cùng với các cơ hội nghề nghiệp toàn cầu. Ở Mondelez Kinh Đô, chúng tôi nhìn thấy tiềm năng ở mỗi con người. Với triết lý “Phát triển con người để phát triển kinh doanh”, nhân tài Việt chính là yếu tố then chốt cho sự phát triển và thành công của Mondelez Kinh Đô. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tiên phong xây dựng doanh nghiệp với văn hóa ưu tiên cho những ý tưởng và sự sáng tạo mới, đồng thời mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn để phát triển đội ngũ nhân tài dẫn dắt tương lai của ngành thức ăn nhẹ, một lĩnh vực kinh doanh đầy thú vị với tiềm năng tăng trưởng nhanh. " Bà Lê An Bình, Phó tổng giám đốc Nhân sự công ty Mondelez Kinh Đô, cho biết.

Với chiến lược phát triển kinh doanh bền vững tại Việt Nam, Mondelez Kinh Đô cũng nhiều năm liên tiếp lọt vào các bản xếp hạng uy tín khác của Anphabe như Top “100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam”, “Top 10 Người Đại Diện Hạnh Phúc Tại Nơi Làm Việc 2021”. Bên cạnh các thành tích nổi bật trong lĩnh vực nhân sự, Mondelez Kinh Đô cũng vinh dự nhận những giải thưởng ấn tượng: Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2021 (theo bộ chỉ số CSI) do VCCI phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Tài nguyên Môi trường và Tổng Liên đoàn Lao động công bố; 3 năm liền được xướng tên tại bảng xếp hạng “Top 10 Công ty thực phẩm uy tín” do Vietnam Report và báo VietnamNet công bố; Giải thưởng Amcham HCM Cares 2021, và lần thứ 4 liên tiếp được trao Giải thưởng Amcham Hanoi CSR Awards.

Mondelēz là tập đoàn cung cấp thức ăn nhẹ (snack) lớn nhất toàn cầu, và là công ty Mỹ duy nhất tại thị trường bánh kẹo tại Việt Nam cung cấp đủ các loại bánh quy, bánh mì tươi, bánh bông lan, bánh trung thu, kẹo Chocolate và các loại bánh kẹo khác. Thương hiệu Kinh Đô được mua lại từ năm 2015 và trở thành một thương hiệu của tập đoàn Mondelēz toàn cầu.

Thông tin về Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Mondelez Kinh Đô Việt Nam là thành viên của tập đoàn Mondelēz International. Chúng tôi là một tập đoàn bánh kẹo toàn cầu với chiến lược dẫn đầu tương lai của ngành ăn vặt bằng các thương hiệu địa phương và toàn cầu như bánh quy Cosy, bánh trung thu Kinh Đô, bánh Solite, khoai tây lát Slide, bánh quy giòn AFC, Bánh quy OREO, bánh quy giòn RITZ, bánh quy LU, sô cô la Toblerone, sô cô la sữa Cadbury, đồ uống dạng bột Tang, kẹo cao su và kẹo Halls, kẹo cao su Trident và nhiều loại khác. Với những sản phẩm thơm ngon và bổ dưỡng, người tiêu dùng có thể thưởng thức món ăn nhẹ phù hợp, vào đúng thời điểm người tiêu dùng cần, với chất lượng cao.

Mondelez Kinh Đô vinh dự được trao tặng danh hiệu "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" bởi tổ chức Anphabe, đoạt giải thưởng Trách nhiệm cộng đồng do Amcham Việt Nam trao tặng. Các giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng và táo bạo trong việc thực hiện đổi mới sản phẩm mang tính đột phá, xây dựng một nơi làm việc tốt cho nhân viên và tạo tác động tích cực đến môi trường và xã hội.

