Cố nghệ sĩ Bạch Mai qua đời không phải do COVID-19, Bình Tinh gửi lời tri ân sâu sắc sau đám tang mẹ

sự ra đi của cố nghệ sĩ, soạn giả Bạch Mai là mất mát lớn cho sân khấu cải lương Huỳnh Long nói riêng và toàn thể ngành cải lương tuồng cổ cả nước nói chung. Nhiều người đã vô cùng đau xót, gửi lời chia buồn đến con gái cố nghệ sĩ và toàn thể người thân, gia đình.

Tuy nhiên, do có nhiều nguồn tin cho rằng cố nghệ sĩ ra đi do mắc Covid-19, Bình Tinh mới đây đã lên tính đính chính thông tin cũng như gửi lời cảm ơn sau tang sự của mẹ. Bởi lý do quá đau buồn và suy sụp, con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai đỡ nhờ người bạn thân thiết ghi giúp thông báo để đăng tải thông tin rộng rãi trên mạng xã hội.

Bình Tinh trong lễ tang vội vàng, gấp rút của cố nghệ sĩ Bạch Mai

Nguyên văn bài thông báo như sau:

“NGHỆ SĨ, SOẠN GIẢ BẠCH MAI QUA ĐỜI KHÔNG PHẢI DO COVID-19

NS Bình Tinh - Hoàng Đăng Khoa và gia đình xin đính chính lại thông tin: Nữ NS, soạn giả Bạch Mai sau một tháng điều trị Covid-19 đã âm tính. Nhưng do có nhiều bệnh nền cô đã qua đời vào lúc 23 giờ 5 phút ngày 25-8, thọ 74 tuổi. Theo kết luận của bác sĩ Bệnh viện An Bình: NS, soạn giả Bạch Mai qua đời vì bệnh đột quỵ, suy hô hấp cấp, tiểu đường…Vì thế, gia đình được phép tổ chức tang lễ đơn giản, tuân thủ 5K theo đúng quy định phòng chống dịch hiện tại…

Nghệ sĩ Vũ Linh gọi điện cho Bình Tinh khóc nức nở: “Con ơi ba nhớ con lắm. Trời ơi bao nhiêu chuyện đổ lên đầu con tôi làm sao con tôi chịu nổi…”

NS, soạn giả Bạch Mai đã ra đi nhưng bao nhiêu ân tình, Bình Tinh xin giữ mãi trong tim và trọn đời không bao giờ quên…!!!

Xin tri ân tất cả các cô chú bác, anh chị em nghệ sĩ đồng nghiệp, tất cả mọi người đều hướng về NS Bạch Mai, cầu nguyện cho NS Bạch Mai…

Xin tri ân tất cả các khán giả trong và ngoài nước đã yêu thương NS Bạch Mai suốt mấy chục năm qua.

Xin tri ân các Sư Thầy, Ni Cô ở các chùa trong và ngoài nước đã tụng kinh và phù hộ cho NS Bạch Mai về cõi Phật!

Hình ảnh đau xót, thất thần của con gái cố nghệ sĩ Bạch Mai

Xin tri ân các NS Vũ Linh, Kim Tử Long, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Thoại Miêu, Kim Tiểu Long, Phương Hồng Thủy, Hữu Quốc, Ngân Tuấn, Hồng Vân, Thanh Thủy, Minh Nhí, Đại Nghĩa, Quốc Thuận…đã luôn bên cạnh, an ủi, sát cánh cùng Bình Tinh trong những ngày mẹ Bạch Mai nằm trên giường bệnh…

Đặc biệt là nghệ sĩ Việt Hương cùng Chú Tám Sang thuộc Hội Mai táng từ thiện 0 đồng của NS Việt Hương.

Tối 25/8, khi nhận được tin mẹ mất, Bình Tinh gọi cho NS Việt Hương. Giữa lúc dịch bệnh nguy hiểm, khó khăn nhưng Việt Hương vẫn ngồi trên xe cấp cứu chạy thẳng qua nhà đón Bình Tinh và Hoàng Đăng Khoa sang bệnh viện An Bình. Việt Hương đã ở cùng Bình Tinh trước cửa nhà xác tới 2h sáng ngày 26/8.

Ông xã Hoài Phương của Việt Hương còn lo Bình Tinh để con Bella ở nhà, không yên tâm thì đưa Bella qua cho anh giữ cháu…3h sáng Việt Hương đưa Bình Tinh về nhà nghỉ ngơi…7h sáng Việt Hương quay trở lại đón Bình Tinh trở lại trước cửa nhà xác, gọi điện khắp nơi để bằng mọi giá đưa xác NS Bạch Mai ra…Bình Tinh đã được nhìn thấy mẹ được tẩn liệm, được nắm tay mẹ, được mặc đồ tang, được ôm di ảnh, được quỳ lạy mẹ…Trong thời khắc đó, các nghệ sĩ Ngọc Huyền, Phương Hồng Thủy, Hữu Quốc , Kim Tử Long, Thoại Mỹ…đều được xem qua Facetime để cùng niệm Phật và cầu nguyện cho NS Bạch Mai…

Linh cữu của cố nghệ sĩ được chuẩn bị đưa đi hỏa táng

Việt Hương cùng Bình Tinh và mọi người đưa linh cữu NS Bạch Mai đến Bình Hưng Hòa để hỏa táng…Tất cả mọi chuyện Việt Hương lo liệu giúp Bình Tinh…Sau đó, Việt Hương đã đưa Bình Tinh và di ảnh NS Bạch Mai về nhà. Ngồi “trò chuyện” trước bàn thờ NS Bạch Mai, Việt Hương nói: “Có lẽ đây là cái duyên cô đã chọn con lo liệu hậu sự cho cô. Nên cô yên tâm nha. Làm được gì cho cô con sẽ cố gắng làm hết sức…Cô hãy yên nghỉ nha cô…”

Một tháng NS Bạch Mai nằm trong bệnh viện đều có sự chăm lo chu đáo của em Minh Quang. Em là học viên của Sân khấu Minh Nhí, đầu quân về Đoàn Huỳnh Long được NS Bạch Mai và Bình Tinh thương như em ruột trong nhà. Nghe tin NS Bạch Mai bệnh, em xin vào Bệnh viện An Bình làm tình nguyện viên chăm sóc cho NS Bạch Mai. Cứ 9h tối là em giúp Bình Tinh để điện thoại vào tai NS Bạch Mai để Bình Tinh được “trò chuyện” với mẹ, để mẹ không cảm thấy cô đơn…

Theo thông tin của gia đình, cố nghệ sĩ Bạch Mai không phải ra đi do mắc Covid-19 như nhiều nguồn tin đã đưa trước đó

NS Bạch Mai ra đi rất thanh thản, nhẹ nhàng, ra đi trong giấc ngủ… Bình Tinh nghẹn ngào: “Em có thể mất tất cả nhưng đừng để em mất mẹ…Từ lúc gia đình còn khổ sở thì hai mẹ con luôn bên nhau. Nay cuộc sống có khá hơn thì mẹ lại bỏ em ra đi, không để em báo hiếu cho mẹ…

Bài viết nay tôi xin thay mặt Bình Tinh - Hoàng Đăng Khoa – Thái Vinh cùng toàn thể gia đình Đoàn cải lương tuồng cổ Huỳnh Long, xin cúi đầu gửi lời cảm tạ, tri ân chân thành nhất đến tất cả mọi người…

Trong lúc tang gia bối rối, còn thiếu sót nhiều người, nhiều ân nhân…xin niệm tình tha thứ, bỏ qua…!

Xin cúi đầu gửi lời cảm tạ!”