Giữa ồn ào ‘lãi 42 tỷ từ thiện’, loạt phát ngôn 'gây sốc' của Thủy Tiên bất ngờ ‘hot’ trở lại

Ngày 30/8 vừa qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền bài viết ‘tố’ nữ ca sĩ Thủy Tiên kê khai khống số tiền giải ngân từ thiện miền trung hồi năm 2021 để “lấy lãi” với số tiền lên đến 42 tỷ đồng. Đáng chú ý, tất cả các bằng chứng đều được đưa ra trên chính giấy tờ, kê khai do Thủy Tiên cung cấp. Do đó, sức thuyết phục của bài viết đã tăng lên rất đáng kể.

Loạt bằng chứng cụ thể tố Thủy Tiên "ăn lãi từ thiện" 42 tỷ khiến nhiều người bức xúc

Tuy đây không phải là lần đầu xuất hiện những bài viết tố nữ ca sĩ “làm từ thiện lấy lãi” kiểu này nhưng “hệ quả” của nó vẫn thật đáng nể. Với hàng loạt những chứng cứ vô cùng tỉ mỉ và chuẩn xác, nhiều người tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Bởi có thể nói rằng, trong số những nghệ sĩ vướng lùm xùm về chuyện làm từ thiện, vợ chồng Công Vinh - Thủy Tiên vẫn đang là nhân vật nhận được khá nhiều thiện cảm từ dư luận. Đặc biệt là sau sự việc nữ ca sĩ “khóc cạn nước mắt” khẳng định “hết dịch sẽ sao kê” trước đó, nhiều người đã vô cùng thương cảm trước tình éo le ấy của cô.

Thời điểm bài đăng tố nữ ca sĩ “ăn lãi từ thiện” lên tận 42 tỷ xuất hiện, hàng loạt những ý kiến phẫn nộ đã nổ ra. Nhiều người đã vô cùng thất vọng vì cho rằng mình tin tưởng nhầm người.

Nhiều người tỏ ra thất vọng vì "vỡ mộng đẹp" với Thủy Tiên

Bên cạnh đó, loạt phát ngôn “vả nhau” chan chát của nữ ca sĩ cũng được đông đảo dân tình nhớ lại. Trước đó, khi bị “tố” ăn chặn tiền từ thiện, Thủy Tiên đã khẳng định mình không bao giờ làm những việc như vậy bởi sẽ phải gánh nghiệp và hứng chịu quả báo.

Thủy Tiên đã từng khẳng định như vậy khi được hỏi về chuyện ăn chặn tiền từ thiện

Thế nhưng, khi đối mặt với yêu cầu sao kê rõ ràng, minh bạch các khoản tiền từ thiện, Thủy Tiên lại gay gắt với cư dân mạng và khẳng định đây là tài khoản riêng của cô, do đó việc đóng mở, sao kê hay thích xử lý như thế nào đều do cô quyết định. Không những thế, Thủy Tiên cũng “than vãn” rằng việc đi làm từ thiện là làm không công và đầy rẫ mệt mỏi, chán nản,... khác hẳn so với những suy nghĩ, ước muốn “cứu khổ cứu nạn” trước đó của một người có “thâm niên” 3 đời làm thiện nguyện.

Cũng vẫn là Thủy Tiên nhưng lại là một "pha" phát ngôn gây sốc khác...

Hiện tại, Thủy Tiên vẫn đang phải đối diện với làn sóng phẫn nộ và gay gắt từ phía dư luận sau khi bài đăng tố cô “ăn lãi 42 tỷ từ thiện” xuất hiện. Bên cạnh đó, loạt phát ngôn gây sốc của cô cũng khiến dân tình rần rần trở lại. Và đặc biệt, nhiều người cũng đang rất mong chờ những văn bản sao kê chính thức của vợ chồng nữ ca sĩ sau khi “khóc cạn nước mắt” trước hàng trăm người xem vài ngày trước đó.