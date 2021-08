Hưng Yên: Một thanh niên ‘gục tại chỗ’ sau khi bị nhóm đối tượng manh động lao vào đâm tới tấp

Theo nhiều nguồn tin ghi nhận, sự việc đau lòng xảy ra tại xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên vào tối muộn ngày 15/8, khoảng 21 giờ 35 phút.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ án mạng kinh hoàng tại Yên Mỹ, Hưng Yên ngày 15/8 (Nguồn video: Giao thông quốc gia)

Nạn nhân là một nam thanh niên sinh năm 2000, địa chỉ ở Trung Hòa, Yên My, Hưng Yên. Sau khi đi uống nước cùng bạn và đang trên đường trở về, nam thanh niên bất ngờ bị một nhóm đối tượng gồm khoảng 10 người chặn đầu và hành hung dã man.

Được biết, không chỉ bị đánh đập man rợ, nạn nhân bị nhóm đối tượng đâm 3 nhát vào người và bị thương tích rất nặng. Sau khi cuộc ẩu đả kết thúc, người dân khu vực gần đó đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và đưa lên viện Việt Đức cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.