Joy (Red Velvet) và Crush chính thức xác nhận hẹn hò, ‘chồng cũ đằng gái’ phản ứng ra sao?

Joy Red Velvet và SungJae từng là cặp đôi được nhiều người yêu mến khi tham dự chương trình We got married tại Hàn Quốc. Với nhiều ấn tượng tốt về đối phương cùng nhiều khoảnh khắc “siêu cấp ngọt ngào”, fan hâm mộ của cặp đôi đã hi vọng rất nhiều vào một cái kết đẹp như phim khi cả hai bước ra từ trương chính truyền hình.

Suốt 6 năm sau ngày tham dự We got married, cặp đôi Joy & SungJae đã được fan hâm mộ nhiệt tình “đầy thuyền” và ghép đôi “trên mọi mặt trận”. Rất nhiều bằng chứng được fan hâm mộ khui ra và hi vọng rằng cặp đôi sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau cho đến mãi sau này.

Tuy nhiên, sáng nay, Joy Red Velvet đã chính thức xác nhận hẹn hò với tiền bối Crush khiến nhiều người “tiếc hùi hụi”. Vậy là “công đẩy thuyền” 6 năm nay đã tan thành mây khói. Nhìn Joy tay trong tay với Crush, nhiều fan hâm mộ dù rất mừng cho thần tượng của mình nhưng cũng không giấu nổi nỗi buồn chán và hụng hẫng.

Trước thông tin này, nhiều người đang rất quan tâm đến phản ứng của “chồng cũ” SungJae. Liệu anh chàng sẽ tỏ ra buồn bã, chán nản hay sẽ vui vẻ chúc phúc cho “vợ cũ” của mình. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra khiến fan hâm mộ vô cùng tò mò, nhất là fan hâm mộ của cặp đôi JoyJae.

Tuy nhiên, dường như có vẻ tin “vợ cũ” xác nhận hẹn hò với người khác vẫn còn quá mới mẻ, phía SungJae hiện tại vẫn chưa có động thái chính thức nào. Điều này càng khiến dân mạng tò mò hơn.

Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng có thể SungJae đang cảm thấy chưa chấp nhận được sự thật nên chưa có phát biểu nào. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, rất có thể “chồng cũ” của Joy Red Velvet đã a thầm gửi tin nhắn chia sẻ, động viên và chúc mừng cô từ rất sớm rồi.

Hiện tại, thông tin Joy red Velvet với Crush chính thức hẹn hò đang khiến nhiều người quan tâm và không giấu nổi niềm vui sướng, hạnh phúc. Hàng nghìn lời chúc phúc và ủng hộ đã được gửi đến cặp đôi trong suốt một ngày hôm nay.