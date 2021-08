Joy (Red Velvet) và Crush công khai hẹn hò, fan ‘đẩy thuyền’ Joy-SungJae ‘khóc cạn nước mắt’

Sáng nay, sau khi thông tin chính thức về tin đồn hẹn hò của Joy (Red Velvet) được công ty quản lý xác nhận, những người từng bao năm yêu mến và “đẩy thuyển” cặp đôi Joy-SungJae đã cho biết họ vô cùng hụt hẫng.

Joy&SungJae vốn là cặp đôi được gửi gắm nhiều hi vọng sẽ "phim giả tình thật" từ sau khi tham dự We got maried

Được biết, Joy và SungJae từng có thời gian tham gia chương trình thực tế We Got Married và là một cặp đôi trẻ tuổi nhất thời điểm đó. Tuy không mang lại được những hình ảnh vợ chồng giống như những cặp đôi khác nhưng vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh của cặp đôi đã khiến nhiều nhiều người vô cùng ấn tượng.

Thậm chí, khi chương trình kết thúc, cho đến khi chương trình kết thúc, nhiều fan hâm mộ của cặp đôi đã không ngừng “đẩy thuyền” và mong họ sẽ “tiến xa hơn” ở ngoài đời. Rất nhiều những điểm trùng hợp, những lần “lộ hint” hay những “những bằng chứng thép” cho thấy thấy Joy (Red VelVet) và SungJae là “một nửa của nhau” đã được fan khui ra và càng thêm tin tưởng vào một cái kết đẹp.

Fan hâm mộ của cặp đôi đã "đẩy thuyền" miệt mài tận 6 năm trời

Tuy nhiên, sau nhiều năm “đẩy thuyền” miệt mài, fan hâm mộ của cặp đôi lại nhận được “tin dữ” từ thần tượng khiến nhiều người “không nén được nước mắt”. Một số dân mạng cho rằng, dù mừng cho Joy vì đã tìm được người yêu thương nhưng họ vẫn rất buồn vì đó không phải là SungJae.

Một số khác thì cho rằng, mặc dù rất muốn Joy và SungJae đến với nhau nhưng nếu không có duyên ấy, chỉ cần Joy hạnh phúc thì dù là Crush hay ai đi nữa, họ cũng vẫn luôn ủng hộ cô.

Fan "đẩy thuyền" JoyJae đã "khóc cạn nước mắt"

Hiện tại, sau khi tin hẹn hò được chính thức xác nhận, Joy Red Velvet đã viết tâm thư xin lỗi fan hâm mộ và nhận lỗi cũng như mong được mọi người tác thành cho mối nhân duyên của mình.

Chuyện hẹn hò của Joy Red Velvet và Crush vẫn đang là tâm điểm chú ý của hội fan K-pop hiện nay và khiến “người cười kẻ khóc” giữa hàng loạt tranh luận, bàn cãi. Tuy vậy, một lần nữa, những người yêu mến Joy và Crush vẫn sẽ luôn đồng hành cùng cặp đôi và dành tặng những lời chúc phúc đẹp nhất đến thần tượng của mình.