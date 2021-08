Ngọc Trinh lộ ảnh quá khứ ‘tình tứ’ với ông bầu Vũ Khắc Tiệp, nhan sắc thuở ‘còn phèn’ gây choáng

Không chỉ đơn thuần là “quản lý và nghệ sĩ”, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh trên thực tế còn có mối quan hệ thân thiết và sâu sắc hơn thế. Đồng hành bên nhau suốt từ thở người đẹp gốc Trà Vinh bắt đầu vào nghề, đến nay, khi Ngọc Trinh đã thành công và có sự nghiệp ổn định, cặp đôi vẫn luôn thân thiết bên nhau đến nỗi khiến nhiều người hiểu làm và không ngừng đặt ra câu hỏi về sự thân thiết ấy.

Tình bạn thân thiết gần 20 năm của Ngọc Trinh & Vũ Khắc Tiệp khiến nhiều người ngưỡng mộ

Và mặc kệ những lời bán tán, dị nghị, Ngọc Trinh và Vũ Khắc tiệp vẫn đồng hành cùng nhau trong hàng loạt sự kiện và xuất hiện chung trong 1 khung hình. Mới đây, ông bầu của Ngọc Trinh vừa khui lại loạt ảnh của cả hai từ thuở “còn phèn” khiến nhiều người sửng sốt.

Theo đó, trên trang cá nhân của mình, Vũ Khắc Tiệp đã chia sẻ lại những hình ảnh thân thiết của cả hai từ nhiều năm trước trong một chuyên du lịch đến Côn Đảo. Khi đó, cả hai đều còn trẻ và nhan sắc hết sức ấn tượng.

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp trong chuyến du lịch Côn Đảo nhiều năm trước

Trong khi ông bầu Vũ Khắc Tiệp ăn mặc giản dị và trông không khác gì nhiều so với hiện tại thì Ngọc Trinh dường như “khác xa” so với hiện tại. Thời điểm ấy, “nữ hoàng nội y” có vóc dáng khá tròn trịa, mũm mĩm và rất đáng yêu. Do với hình thể “bốc lửa” như hiện tại thì nhan sắc ngày ấy lại trông rất “đơn thuần” và hiền dịu.

Nhan sắc "gây tiếc nuối" của Ngọc Trinh thời ấy

Và cũng trong loạt ảnh ấy, cặp đôi rất thân thiết, thoải mái có những hành động, cử chỉ thân mật - điều thường thấy trong suốt thời gian vừa qua. Và điều ấy cũng khiến nhiều người nhận ra, hóa ra sự thân thiết ấy đã có từ rất lâu chứ không phải mới xuất hiện hay là “dàn dựng”.

Cả hai khá thân thiết và tình cảm khi ở bên nhau

Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra khá “tiếc nuối” với nhan sắc ấn tượng của Ngọc Trinh. Mặc dù hiện tại sức hấp dẫn của cô nàng là một con số khổng lồ nhưng không thể phủ nhận, dù ở thời điểm nào, Ngọc Trinh vẫn có sức cuốn hút rất khó giải mã.