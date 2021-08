Sự việc Đàm Vĩnh Hưng và con số 96 tỷ tiền từ thiện vẫn đang tiếp tục ‘chiếm sóng’ mạng xã hội suốt một ngày hôm nay. Theo đó, cư dân mạng đã phân tích “cuộc chiến này” theo một góc nhìn vô cùng đa chiều và thú vị.

Dù đã lên tiếng giải thích, Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa thực sự khiến khán giả hài lòng

Theo đó, trong một bài viết nhận về nhiều lượt thích và bình luận nhất, vụ lùm xùm giữa Đàm Vĩnh Hưng và nữ đại gia đình đám này được phân tích “chi tiết” và “tỉ mỉ” như sau:

“Như chúng ta đã biết, anh Đàm Vĩnh Hưng yêu quý của chúng mình đã lên tiếng. Nhưng thú thực xem xong mình có đôi chút thất vọng.

Thứ nhất, ảnh ko livestream trực tiếp mà dùng video đã cắt ghép. Chính vì vậy, về ấn tượng ban đầu mình ko đánh giá cao. Nên nhớ a Hưng là người hoạt ngôn, mà sóng facebook có thể online hàng tiếng cũng được, ko giống truyền hình, vì thế việc dùng video đã chỉnh sửa khiến mình tâm tư rất.

Thứ hai, mình nghĩ anh Hưng tuyên bố sẽ làm đơn tố cáo, khởi kiện bà Hằng để bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân của ảnh, đang bị nữ đại gia kia tấn công, bôi nhọ, vu khống, như lời anh ý nói.

Và để khởi kiện, ảnh sẽ trực tiếp liên hệ với công an, in sẵn sao kê, báo cáo đầy đủ cơ quan công an, rằng thưa các anh, em có chi mô, đây em nhận được tiền từ thiện tưng đây, em chi ra tưng đây, sạch sẽ, minh bạch chưa ạ. Thế mà con mụ kia nó bảo em ăn chặn mấy chục tỷ, ảnh hưởng em, đây là hành vi bôi nhọ, vu khống, xúc phạm nhân phẩm người khác. Chiểu theo Luật hình sự, các anh bắt bỏ tù cho em, để em ko hàm oan, những nghệ sĩ khác cũng đỡ lo bị như em.

Nhưng anh Đàm Vĩnh Hưng yêu quý đã không làm như vậy. Thay vào đó, anh ý lại ra một ý kiến khác hehe. Cụ thể, nếu nữ streamer sai, chị mất viên kim cương to nhất, có thể hàng trăm hàng ngàn tỷ. Nếu anh Hưng sai, anh Hưng chịu trách nhiệm trước pháp luật, công chúng.

Phân tích về cuộc thách đố này, rõ ràng là anh Hưng của chúng mình ra yêu cầu bất đối xứng quá. Vì nếu anh thua, có nghĩa là anh sai, lẽ đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và công chúng là đúng quá rồi. Thậm chí bị tù ý chứ.

Để cân bằng, thì đáng ra phải là nếu thua, ngoài việc bị pháp luật xử lý, người hâm mộ quay lưng, tôi xin bán hết gia sản hiện đang có gồm tưng này nhà, xe, vàng, nhẫn, kim cương… trị giá tưng đây sẽ hiến tặng hết cho từ thiện.

Như thế kèo mới cân, chứ thách đố mà chênh lệch quá, ai theo. Lại còn nếu sai cũng ko đc sai 1 gem, 96 tỷ phải chính xác luôn hehe. Nỡm!

Cuối cùng, mình vẫn hóng hai bên làm quyết liệt luôn, làm đơn tố cáo nhau, thưa kiện ra tòa án thì mới đi đến cùng chân lý. Chứ cá cược là trò vô bổ, chả có căn cứ, nói cho sướng miệng thôi. Hơn hết là nó ko bảo vệ được danh dự một cách đanh thép, hùng hồn. Danh dự ko phải thứ đem ra cá cược vô bổ, nhất là với người của công chúng như a Hưng của chúng mình!

Nhiều người đang mong Đàm Vĩnh Hưng sẽ sớm làm đơn kiện để mọi chuyện được rõ ràng

Vụ kiện này, dù ai thắng, thì nhân dân cũng có lợi cả. Chị đại gia kia thắng, thì việc quy hoạch lại từ thiện sẽ được tính toán. Anh Hưng thắng, thì việc vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự sẽ bị xử lý nghiêm minh. Rất là tốt, có đúng ko nào hehe. Drama thơm quá!"

Được biết, bài viết này vốn có nguồn gốc từ một tài khoản facebook có tên Việt Hoàng. Sau đó được chia sẻ và lan truyền rộng rãi trên facebook. Bài phân tích này hiện đang nhận được rất nhiều sự ủng hộ và tán dương của cư dân mạng vì chi tiết và rất thực tế.