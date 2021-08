Running Man Việt Nam bị ‘tố’ coi thường khán giả và kêu gọi tẩy chay chỉ vì lý do ai cũng búc xúc

Mới đây, theo nhiều nguồn tin ghi nhận, dàn diễn viên tham dự chương trình Running Man Việt Nam đã di chuyển đến Hàn Quốc để chuẩn bị ghi hình mùa mới khiến nhiều khán giả vô cùng hồi hộp chờ đợi.

Bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc

Tuy nhiên, thông tin khiến dân mạng xôn xao ngày hôm nay lại là bức hình cho thấy Jack có khả năng vẫn sẽ góp mặt trong mùa Running Man tới đây. Trước đó, rất nhiều trang mạng xã hội đưa tin Jack không có mặt trong dàn diễn viên di chuyển tới sân bay khiến nhiều người cho rằng mình đang “mừng hụt”.

Ngay lập tức, khán giả của chương trình Running Man Việt Nam đã vô cùng bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng ban tổ chức quá coi thường khán giả và kêu gọi “tẩy chay triệt để” chương trình này.

Nhiều khán giả cho rằng BTC chương trình Running Man Việt Nam coi thường khán giả vì vẫn để Jack tham dự

Trước đó, do Jack vướng vào lùm xùm bắt cá nhiều tay, có con với bạn gái nhưng chối bỏ và không liên tiếng xin lỗi 2 mẹ con khiến nhiều người vô cùng bất bình. Hàng trăm ý kiến đóng góp của dân mạng đã gửi đến chương trình Running Man và yêu cầu loại bỏ Jack ra khỏi dàn diễn viên của mùa sắp tới. Tuy nhiên, khán giả khi đó vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng nhất.

Nhiều người vì quá bức xúc mà đã không kiềm chế được phát ngôn của mình dẫn đến những lời lẽ có phần ‘cay nghiệt”. Tuy nhiên, đối với thần tượng dính vào bê bối xuống cấp đạo đức và nhân các đã được VTV “điểm mặt chỉ tên” thì việc tẩy chay và phản ứng gay gắt âu cũng là điều dễ hiểu.

Ý kiến bức xúc kêu gọi tẩy cha của cư dân mạng

Trước đó, làng giải trí Việt Nam cũng từng có pha “rớt đài” kinh điển của nam danh hài Hoài Linh khi dính đến bê bối “không minh bạch tiền từ thiện”. Dưới sự phản đối và kêu gọi tẩy chay “mãnh liệt” của khán giả, nam nghệ sĩ cũng đành phải tự tuyên bố rút lui khỏi chương trình Thách Thức Danh Hài để không tạo nên “sóng gió” và bất lợi cho phía ban tổ chức.

Hiện tại, phía chương trình Running Man Việt Nam vẫn chưa công bố thông tin chính thức về dàn diễn viên mùa mới. Do đó, thông tin Jack có thể góp mặt trong mùa mới là điều phỏng đoán và chưa được khẳng định. Do đó, nhiều người thực sự hi vọng, ekip đạo diễn và ban tổ chức có thể nhanh chóng có thông báo chính thức để làm yên lòng fan hâm mộ của Running Man Việt Nam.