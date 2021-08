Chiều ngày 14/8, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện bài đăng tố vợ cầu thủ Duy Mạnh - “công chúa béo” Quỳnh Anh thường xuyên trả lương chậm, làm việc cảm tính và “ép” nhân viên đi làm giữa mùa giãn cách khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán không ngừng.

Bài viết "bóc phốt" vợ cầu thủ Duy Mạnh đang gây xôn xao MXH

Nguyên văn bài chia sẻ:

“Xin chào mn! Fb mình đang bị khoá nên mình xp lấy fb bạn mình để nói về việc mình đang gặp phải.

Mình chưa bao giờ gặp phải trường hợp ntn. Chuyện là mình có làm nvien tại cửa hàng AURORA CASTLE của chị Nguyễn Quỳnh Anh (công chúa béo) và chị Nguyễn Huyền Mi - ai hay mua mỹ phẩm chắc cũng biết đến shop. Mình đã làm việc được 1 năm (từ năm 2020), công việc chính của mình là đóng hàng và chụp quảng cáo cho chị QA (cái này c QA nhờ vả thêm thôi chứ ko đc tính lương đâu ạ). Nếu ai từng mua hàng của shop thì xin thưa mình là đứa đóng đơn cho các bạn đây ạ

Mn biết rồi đó, shop của người nổi tiếng nên cũng có hàng trăm đơn hàng mỗi ngày. Đôi khi nhiều đơn, việc nhầm lẫn cũng ko thể tránh khỏi và tất nhiên tổ đóng hàng thì luôn phải chịu phạt vì đã ko đọc kĩ đơn, đóng hàng ko cẩn thận gây đổ vỡ.... điều này ai đi làm cx chấp nhận, có sai có chịu ksao cả.

Có những ngày quá tải cả cửa hàng phải làm từ 7h30 sáng đến tận 10-11h đêm và mình cx nói rõ luôn tiền thưởng cho nhg ngày đó là 500k và chỉ đc thưởng 1-2 tháng (nchung đấy là quyết định bất thình lình tuỳ theo cảm xúc của chủ).

Mn đi làm có bao giờ thấy khó chịu vs chủ chưa, mình tin là có, nhưng quá đáng ở chỗ là luôn nghi ngờ, thái độ cáu bẩn, 1 sự việc xảy ra chưa tìm hiểu rõ ngọn ngành đã bù lu bù loa lên và chỉ biết chửi mắng mà ko suy nghĩ, xem xét. Hay là vì là chủ nên họ chỉ quan tâm đến cái sai của mn, thiệt thòi của cửa hàng trước mắt mà k bao giờ nhớ dc những vất vả mng cùng trải qua cùng nhỉ? Mình ko rõ chỗ khác thì sao nhưng đây lương tháng nào cx muộn k đúng hẹn, mình cống hiến cả tháng trời, lúc lấy lương như đi xin ấy ạ.

Thời điểm hiện tại như mn cx thấy do dịch covid 19 nên các cửa hàng ko thiết yếu đã đóng cửa nhg chị Nguyễn Quỳnh Anh vẫn cố chấp làm đủ mọi cách ko chấp hành quy định của nhà nước, bắt nvien đi làm, mở chui thậm chí là còn định xin giấy của bệnh viện ( mình xp k nói rõ tên để k ảnh hưởng đến ng khác ) và 1 cty nhựa để mn đlam chui thời điểm này.

Đến mức khi mình cảm thấy sự lây lan của dịch bệnh nó quá nghiêm trọng rồi nên mình quyết định xin chị nghỉ, và lí do chính của mình cũng là mình muốn sau dịch sẽ đi học nghề (như ảnh ở dưới mình đã nhắn vs c QA). Sau khi mình xin nghỉ hẳn thì c trách móc và làm mọi cách để mình quay lại công việc nhg khi mình đã quyết định thì mình sẽ ko quay lại.

Đoạn tin nhắn của người này với "công chúa béo" Quỳnh Anh

Ngày 5/8 ntin xin nghỉ thì 11/8 mình có nhắn tin cho c QA và c Mi để đc xin nhận lại số lương mà mình đã làm việc trong khoảng từ tháng 7 nhg c onl mà ko thèm trả lời tin nhắn trong 2 ngày, mình phải thả icon rất nhiều lần vì sợ bị trôi tin. Đến mãi đêm muộn hsau các c rep lại mình (ở dưới đoạn ib).

Trc khi nghỉ làm mình đã nói trong đoạn ib là mình sẽ chịu trách nhiệm bàn giao lại cv chính cho các b nhân viên mới, cx như hỗ trợ shop đến hết tháng 8 và chỉ xin đc nhận lương t7 (t8 ko cần vì mình cũng chỉ hỗ trợ cv ở nhà những việc “lặt vặt lẻ tẻ” như c Mi nói). Ok ko sao cả, mình cũng xác định từ trc rồi, nhg c QA có từ chối và chỉ đồng ý trả lương cứng cho mình là 5 triệu (ko tính doanh thu + thưởng như mọi tháng - cụ thể tbinh là khoảng 3-3,5tr nữa), trong khi t7 mình phải đóng hàng chính 1 mình vì nv cũ đã xin nghỉ hết từ trc đó, đóng cả vài nghìn đơn 1 ngày thì cũng bệt luôn đó ạ.

Đoạn tin nhắn của chủ bài bóc phốt với chị Huyền Mi tại cửa hàng của Aurora Castle

Dưới đây là 1 số đoạn tn mà chị QA và chị HM đã nhắn và giải quyết số lương cho mình nhg mình thật sự cảm thấy ko thoả đáng, khá là uất ức vì dù gì thời gian qua mình cống hiến cho shop và đây k xứng đáng vs những gì mình đc nhận.

Cảm ơn mn đã lướt đến đây và dõi theo câu chuyện của mình.”

Kèm theo đó là ảnh chụp tin nhắn giữa người này và tài khoản facebook được cho là của Quỳnh Anh càng khiến dân mạng xôn xao, bàn tán hơn.

Những bình luận trái chiều của cư dân mạng

Tuy nhiên, bài viết cũng nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều khi có ý kiến cho rằng bạn này đi làm chưa thực sự tuân theo hợp đồng và có phần “thiếu trách nhiệm”. Còn chuyện cho nhân viên đi làm ngà giãn cách là sai lầm của chủ cửa hàng và chậm lương ngày dịch thì hoàn toàn cũng có thể thoog cảm được.

Hiện tại, thông tin trong bài viết hoàn toàn chưa được xác thực và phía vợ cầu thủ Duy Mạnh cũng chưa lên tiếng hay có bất kì phản hồi chính thức nào. Mặc dù vậy, bài viết vẫn đang gây xôn xao trong dư luận và cộng đồng mạng.