Vụ nam sinh tấn công hàng xóm bằng dao ở Đà Nẵng: Báo động tình trạng ‘nghiện’ game bạo lực

Ngày 31/8, mạng xã hội xôn xa, rúng động trước thông tin về vụ việc thương tâm tại Đà Nẵng: Một nam sinh nghi vấn nhập tâm game online bạo lực, dùng dao tấn công 2 người hàng xóm với mức thương tích khá nặng.

Theo thông tin ghi nhận, hung thủ là H.M.T, 14 tuổi và có địa chỉ thường trú tại đường Thái Thị Bôi, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng. Trước đó, T. thường có biểu hiện tâm lý bất thường do nghiện game online, đặc biệt là thể loại game bạo lực.

Trước khi gây án, T. viết 1 tờ giấy để lại cho gia đình với nội dung đi ra ngoài một chút cho đỡ mệt, gia đình không cần lo lắng vì đã đeo khẩu trang đầy đủ. Khi đi, T. mang theo 1 con dao, 1 cái kéo và đi theo hướng đường Thái Thị Bôi. Đến số nhà 164 Thái Thị Bôi, T. thấy anh P.N.N đang ngồi trước nhà thì cầm dao đi tới và hỏi "ông có sợ tôi không?”

T. bị công an khống chế và bắt giữ sau khi gây án

Anh N liền trả lời "tôi ngồi đây, làm gì sợ" thì lập tức bị T. rút dao tấn công. Chị gái anh N ở ngay gần đó, nghe tiếng hét nên chạy ra tri hô "cướp" cũng bị T. lấy dao đâm.

Rất may khi đó, tổ tuần tra phòng chống Covid-19 Công an quận Thanh Khê đang làm nhiệm vụ trên đường Thái Thị Bôi đã kịp thời có mặt và khống chế đối tượng. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị thương tích và may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Theo thông tin từ phía cơ quan công an, đối tượng T. mới là học sinh lớp 8 nhưng lại nghiện game bạo lực nặng khiến gia đình phải “cưỡng chế” xóa game 3 ngày trước đó. T. cũng thường xuyên có biểu hiện tâm lý bất thường và có xu hướng hành động giống như trong game.

Trước đó, cũng có rất nhiều vụ án thương tâm xảy ra do hung thủ nghiện game online

Trên thực tế, tình trạng nghiện game bạo lực đã không còn quá xa lạ. Nhưng hiện tại, tình trạng này càng ngày càng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng. Hàng loạt những vụ án thương tâm cùng những chi tiết man rợ khiến người ta rùng mình lại được gây ra bởi những hung thủ có tuổi đời khá trả và nghiệm game bạo lực “nặng”.

Những tựa game bạo lực này rất dễ tìm kiếm được trên mạng và thậm chí là mua với giá rất rẻ trên mạng, tại các quán net,.. hay những điểm kinh doanh game lậu. Cộng thêm sự quản lý thiếu lỏng lẻo của gia đình khiến cho nhiều em sa đà và bị “nghiện” lúc nào không hay.

Những trò chơi online bạo lực thực sự là nỗi đe dọa vô hình nhưng lại rất đáng sợ

Vụ việc lần này chính là hồi chuông cảnh tỉnh tình trạng nghiện game bạo lực hiện nay. Gia đình và nhà trường có lẽ cần phải phối hợp với nhà chặt chẽ hơn để có thể ngăn chặn tình trạng nghiện game bạo lực hiện này. Bên cạnh đó, mong rằng thị trường game online cũng sẽ được quản lý chặt chẽ hơn để tránh xuất hiện những sản phẩm “xấu xí”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai hại.