Kỉ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công: Mốc son chói lọi trong sử vàng dân tộc

Tinh thần ngày Cách mạng Tháng Tám bất diệt

Hằng năm, cứ mỗi dịp tháng 8, nhân dân cả nước lại xốn xang, bồi hồi nhớ về những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc của 76 năm về trước. Thời điểm bấy giờ, nhận thấy rõ cơ hội giành độc lập cho dân tộc đã tới, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành lại chính quyền từ tay quân xâm lược.

Trong các ngày từ 14 đến 18-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa nổ ra đã bước đầu thu về thắng lợi ở nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ, đại bộ phận miền Trung, một phần miền Nam và ở các thị xã Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Hội An, Quảng Nam...

Ngày 19-8-1945, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi to lớn ở Hà Nội. Ngày 23-8-1945, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Kạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu...

Vậy là chỉ vỏn vẹn trong vòng 15 ngày cuối tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa của toàn thể dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Từ đó cho đến mãi sau này, ngày 19/8 được coi như là dấu son vàng chói lọi đánh dấu việc nước ta chính thức đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ, chấm dứt sự tồn tại của chế độ quân chủ chuyên chế gần một nghìn năm và lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

76 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân và 16 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Không chỉ là dấu mốc đáng nhớ của cả dân tộc, ngày 19/8 hàng năm còn được biết đến như là ngày truyền thống của lực lượng công an nhân dân.

Theo đó, thời điểm những năm 1930 - 1931, các đội Tự vệ Đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, các Đội Danh dự trừ gian, Hộ lương diệt ác... do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập với mục đích bảo vệ tổ chức.

Đến những năm 1930 -1945, để chống các hoạt động phá hoại và do thám của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bảo vệ cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian, Danh dự Việt Minh.

Các đội tự vệ nêu trên được coi là tiền thân của lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày nay.

Sau ngày Cách mạng Tháng Tám giành được thắng lợi, chính quyền lâm thời của Việt Minh đã có chỉ thị thành lập một lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, các lực lượng này vẫn chưa có tên chung thống nhất mà mang nhiều tên gọi khác nhau như: Sở Liêm phóng (ở Bắc Bộ), Sở trinh sát (ở Trung Bộ), Quốc gia tự vệ cuộc (ở Nam Bộ).

Một năm sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các lực lượng này thành một lực lượng công an nhân dân ở cả ba miền và thống nhất tên gọi chung là Công an.

Năm 2005, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh số 30/2005/L-CTN công bố Luật Công an nhân dân, trong đó quy định: “Ngày 19 tháng 8 hàng năm là Ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ngày nay, ngày 19/8 chính là ngày tôn vinh lực lượng vũ trang trọng yếu - lực lượng công an nhân dân của Đảng và Nhà nước: Những người đã luôn giữ vai trò nòng cốt, là lực lượng xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước.