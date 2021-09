Bệnh tình của Phi Nhung trở nặng, gia đình chuẩn bị ‘tâm lý’, fan hâm mộ ‘cầu xin’ một phép màu

Sau hơn 1 tháng trời điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, tình hình sức khỏe của ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc và tiếp tục chuyển biến xấu. Sa khi con gái Wendy Phạm ký giấy ủy quyền không được bao lâu, hàng loạt những tin đồn ác ý về tình trạng bệnh của Phi Nhung được lan truyền khắp cõi mạng khiến nhiều người hoang mang lo lắng.

Phi Nhung và con gái vẫn chưa được đoàn tụ vì dịch bệnh và khoảng cách địa lý xa xôi

Tính từ thời điểm bệnh của Phi Nhung trở nặng và phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, cô đã trải qua hơn 2 lần nguy kịch và cận kề chữ tử. Không có người thân bên cạnh, con gái ruột lại ở tận bên Mỹ xa xôi, các con nuôi còn nhỏ và do tình trạng bệnh nguy hiểm, dễ lây nhiễm nên Phi Nhung bắt buộc phải gắng gượng chiến đấu một mình. Nhiều người lo ngại sự cô đơn sẽ khiến nữ ca sĩ muốn bỏ cuộc nên ngày đêm cầu nguyện, lo lắng dõi theo sức khỏe của cô.

Mới đây, sau khi vợ cũ ca sĩ hải ngoại Bằng Kiều tiết lộ về tình trạng thật sự của Phi Nhung, cô cho biết: "Con bé (Wendy - con gái ruột của Phi Nhung) bảo tôi rằng tình trạng sức khỏe của Phi Nhung đang trở nặng. Bác sĩ nói với con gái Phi Nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần. Tôi nghe xong tin đó cảm thấy vô cùng hụt hẫng, chán nản".

Vợ cũ Bằng Kiều xót xa tiết lộ tình trạng thật của ca sĩ Phi Nhung

Nhận được tin dữ này, không chỉ người thân, bạn bè và đồng nghiệp xót xa cầu nguyện cho nữ ca sĩ mà những fan hâm mộ, những người yêu mến cô đều đang mong mỏi một phép màu sẽ đến với ình trạng sức khỏe của Phi Nhung. Với tất cả những tình cảm yêu mến của mình, cộng đồng fan hâm mộ của giọng ca Bông Điên Điển hi vọng những điều tốt đẹp nhất, may mắn nhất sẽ mỉm cười với Phi Nhung, giúp cô chiến thắng bệnh tật để sớm hồi phục và trở về bên các con và bạn bè, đồng nghiệp.

Fan hâm mộ cầu nguyện cho Phi Nhung

Giữa thời điểm nhạy cảm này, con gái ruột của Phi Nhung ở nước Mỹ xa xôi cũng đang hướng về mẹ đau đáu cầu mong sức khỏe của mẹ ngày một tốt lên. Trên trang facebook cá nhân, Wendy chia sẻ lại hình ảnh xinh đẹp của Phi Nhung và cầu mong mẹ sớm khỏe lại. Động thái này của Wendy nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi và chia sẻ từ phía bạn bè, người thân và cộng đồng mạng. Diễn viên Gia Bảo cũng nhắn nhủ, trấn an Wendy: "Mẹ chắc chắn khoẻ em nhé!".

Con gái Phi Nhung chia sẻ hình ảnh của mẹ

Trước đó, ngày 27/8, phía quản lý truyền thông của ca sĩ Phi Nhung xác nhận cô bị nhiễm Covid-19 và nhập viện Gia An 115 để điều trị. Tuy nhiên do bệnh tình diễn biến nặng nên nữ ca sĩ sinh năm 1972 được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị tích cực và can thiệp thở máy.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Phi Nhung vẫn chưa biến chuyển khả quan và đang có chiều hướng tiến triển xấu. Tất cả gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và fan hâm mộ của nữ ca sĩ đều đang mong chờ, cầu nguyện và hướng về tình trạng sức khỏe của cô, mong chờ “phép màu” sẽ xảy ra.