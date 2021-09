Tối ngày 28/9, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi lan truyền thông tin Bộ Công An đã chính thức vào cuộc rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến vấn đề từ thiện đang gây nhức nhối dư luận hiện nay. Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an 21 quận, huyện và Công an TP Thủ Đức về việc phối hợp rà soát, xử lý những cá nhân, tổ chức kêu gọi từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM chính thức vào cuộc rà soát đơn thư khiếu nại liên quan đến hoạt động từ thiện

Cụ thể, thông tin đăng tải trên báo Vietnamnet cho thấy, Phòng PC02 đề nghị các đơn vị và Công an các quận, huyện cũng như TP Thủ Đức phối hợp thực hiện hai vấn đề gồm:

Một là, rà soát, đánh giá tình hình các cá nhân, tổ chức hoạt động từ thiện tự phát, kêu gọi từ thiện trên địa bàn từ năm 2020 đến nay. Có những thống kê cụ thể, gồm: tên cá nhân, tổ chức, quy mô, cơ cấu tổ chức, mục tiêu hoạt động, cơ sở pháp lý.

Hai là, kết quả công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đối với các cá nhân, tổ chức hoạt động tự phát kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt tài sản.

Phòng PC02 đề nghị các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp thực hiện và báo cáo kết quả về Phòng.

Hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ đang gây ra nhiều tranh cãi cho dư luận hiện nay

Trước đó, một nữ đại gia sở hữu khối tài sản đáng nể đã livestream nhiều lần và nhắc đến chuyện tiền từ thiện khiến mạng xã hội không ngừng tranh cãi. Tuy nhiên, chính người phụ nữ này sau đó cũng đã bị 5 nghệ sĩ trong giới showbiz làm đơn kiện. Ngoài ra, còn có một số đơn của những người đã gửi tiền từ thiện tố cáo một số nghệ sĩ, đề nghị làm rõ có hay không việc kêu gọi quyên góp từ thiện nhằm chiếm đoạt.

Động thái dứt khoát, quyết liệt của Bộ Công An đang nhận về rất nhiều sự tán thưởng và đồng lòng ủng hộ nhiệt tình từ dư luận và cộng đồng mạng. Bởi trước đó, hàng loạt những lùm xùm xung quanh những chuyện từ thiện nổ ra đã khiến nhiều người thực sự hoang mang. Hàng nghìn những bản sao kê, rất nhiều những lời thanh minh và có cả sự im lặng tột độ đã khiến người dân tha thiết nhận được một câu trả lời thực sự công tâm từ cơ quan chức năng.

Cộng đồng mạng nhất loạt ủng hộ hành động dứt khoát và quyết liệt của Bộ Công An

Nhất là thời điểm hiện tại, khi mà đúng - sai, trắng - đen và minh bạch tài chính vẫn chưa được phơi bày thì động thái này của Bộ Công An thực sự đang khiến người dân và cộng đồng mạng vô cùng đón nhận.

Nhiều người mong rằng, những rà soát, điều tra của Bộ Công An sẽ trả lại công bằng cho xã hội và sự trong sạch cho các nghệ sĩ chân chính để lập lại trật tự xã hội và bình yên cuộc sống cũng nhưng trả lại niềm tin của người dân vào hoạt động từ thiện của giới nghệ sĩ.