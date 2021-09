Chàng ‘Đam San’ Y Jang Tuyn của núi rừng Tây Nguyên qua đời, nghệ sỹ Việt đau đớn tiếc thương

Theo thông tin mới nhất của gia đình ca sĩ Y Jang Tuyn, nam ca sĩ đã ra đi sau quá trình dài điều trị Covid vào lúc 8h15 phút sáng ngày 20/9. Trước đó, do không may bị nhiễm bệnh, lại có bệnh nền mạn tính nên bệnh tình liên tục chuyển biến xấu và phải chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Tuy nhiên, dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, được can thiệp thở máy ECMO và rất lạc quan đến giây phút cuối cùng, chàng “Đam San” của núi rừng Tây Nguyên vẫn “đi công tác đặc biệt” và không trở lại trong sự tiếc thương của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

Ca sĩ Y Jang Tuyn qua đời sau thời gian chống trọi với Covid-19

Nhận được tin dữ, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đã vô cùng đau đớn. Trên trang cá nhân của mình, cô đã gửi lời chia buồn đến đồng nghiệp và gia đình anh.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng rất bàng hoàng, bất ngờ trước tin buồn này. Trên trang cá nhân của mình, nhạc sĩ cầu mong người đàn anh sẽ được ra đi thanh thản và ở một nơi nào đó, Y Jang Tuyn có thể tiếp tục “thổi bùng” đam mê âm nhạc của mình.

Không chỉ có các nghệ sĩ Việt, hàng loạt những người hâm mộ, yêu mến tiếng hát của chàng ca sĩ này cũng vô cùng đau buồn và thương xót trước sự ra đi, mất mát của Y Jang Tuyn. Sự lạc quan và tinh thần tích cực của anh trong những ngày bệnh nặng thực sự đã khiến hàng triệu trái tim lay động, thổn thức.

Được biết, khi bệnh tình trở nặng, ca sĩ Y Jang Tuyn vẫn rất lạc quan và tâm sự cùng mọi người trên trang cá nhân đây là “chuyến công tác đặc biệt” và anh nhất định sẽ trở về. Tuy nhiên, lời hứa của anh sẽ mãi mãi dang dở bởi dịch bệnh tàn khốc đã khiến anh chẳng thể trở về.

Sự lạc quan, tích cực và mạnh mẽ của Y Jang Tuyn khiến nhiều người cảm phục

Là người con của núi rừng Tây Nguyên lại có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, y Jang Tuyn đã để lại không ít ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả. Với giọng hát đầy nội lực cùng bản sắc riêng của văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, anh được khán giả trìu mến gọi với cái tên đầy thân thương là Chàng “Đam San” của núi rừng.

Năm 2001, tham dự cuộc thi Sao Mai và xuất sắc giành giải ba trung cuộc. Hai năm sau, anh tiếp tục đoạt thêm giải Ba Tiếng hát truyền hình của đài HTV. Những ca khúc của Y Jang Tuyn đã được rất nhiều khán giả chú ý đến như: Quê tôi, Ting ning, Tiếng đàn Goong nhớ Bác, Như là của nhau, Lời hứa, Gia Lai quê tôi…

Sự ra đi của anh là niềm tiếc thương vô hạn của người thân, gia đình, bạn bè đồng nghiệp và cũng là sự mất mát lớn của nền âm nhạc nước nhà.