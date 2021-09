Clip khống chế đối tượng nghi ngáo đá, lái Beijing X7 gây náo loạn trên đường Thụy Khuê – Hà Nội

Sự việc vừa xảy ra vào trưa nay ngày 16/9 tại khu vực Ngõ 577 đường Thụy Khuê (Quận Tây Hồ - Tp. Hà Nội).

Theo ghi nhận, một nam thanh niên có biểu hiện không bình thường, điều khiển chiếc SUV Beijing X7 (chưa đăng kí biển số) đã gây náo loạn trên đường. Đáng nói, sau khi gây tai nạn, nam thanh niên này không chịu xuống xe mà còn cố thủ trên xe, liên tục đạp ga rồi đạp phanh khiến nhiều người dân không khỏi hú vía.

Nhận thấy tình hình bất ổn, người dân chứng kiến đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt khống chế nam thanh niên và đưa về công an phường làm việc.

Đoạn clip ghi lại sự việc đã được cư dân mạng lan truyền rộng rãi trên các nèn tảng mạng xã hội.

Full clip khống chế đối tượng có biểu hiện bất thường lái Beijing X7 tại Thụy Khuê, Hà Nội (Nguồn: Giao thông Quốc Gia)

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.