Giữa ‘ma trận’ tin đồn thất thiệt về sức khỏe của Phi Nhung, NS Hồng Vân bất ngờ ‘cầu mong’ một điều

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện Chợ Rẫy, nữ ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được xuất viện và tình trạng bệnh tình do Covid-19 vẫn nhiều lần chuyển biến xấu khiến người thân, bạn bè và fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Không những vậy, hàng loạt những tin đồn ác ý cho rằng, Phi Nhung qua đời do Covid-19, Phi Nhung không qua khỏi do Covid-19 được lan truyền rầm rộ mạng xã hội cũng khiến dư luận vô cùng bức xúc. Thậm chí, nhiều người chỉ vì muốn câu view, tăng tương tác mà không ngần ngại cắt xẻ thông tin, làm ra những đoạn video sai sự thật trên youtube.

Mạng xã hội xôn xao, náo loạn vì tin đồn Phi Nhung qua đời

Mới đây, sau khi quản lý truyền thông của nữ ca sĩ đã chính thức lên tiếng thông báo về tình trạng sức khỏe thật sự của cô thì nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã có động thái đáng chú ý. Trên trang cá nhân của mình, NS Hồng Vân đã chia sẻ bức ảnh thân thiết với Phi Nhung tại thời điểm nữ ca sĩ còn khỏe mạnh và cả hai đứng chung sân khấu. Danh hài Hồng Vân cho biết: “Phi Nhung ơi, chị muốn ôm em như vậy nè, kỳ tích đang đến, mong mọi người cùng cầu nguyện.”

Nghệ sĩ Hồng Vân thông báo vè tình trạng sức khỏe của Phi Nhung

Trước đó, bệnh tình của Phi Nhung bất ngờ trở nặng ngay trong đêm và được các bác sĩ tích cực điều trị và theo dõi. Dàn sao Việt, con gái nữ ca sĩ cùng người thân, bạn bè và các con nuôi đều một lòng cầu nguyện và mong phép màu sẽ đến để Phi Nhung sớm vượt qua cơn hiểm nghèo. Nhiều fan hâm mộ cũng không giấu được nỗi niềm mong chờ và một lòng hướng về nữ ca sĩ, tất cả cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho Phi Nhung trong cơn bạo bệnh.

Trước đó, ngày 26/9, quản lý truyền thông của nữ ca sĩ cho biết: “Hơn 40 ngày qua, có những lúc lạc quan và có những lúc bi quan, nhưng mình có thể khẳng định chị Nhung đã rất kiên cường chiến đấu với dịch bệnh và mong rằng khán giả khắp nơi cầu nguyện cho Phi Nhung mau hết bệnh". Anh cũng cho biết, những tin đồn thất thiệt và ác ý về sức khỏe của nữ ca sĩ trong những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến gia đình và người thân của cô. Không những thế, đội ngũ y bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cũng bị ảnh hưởng và chịu áp lực rất lớn.

Sức khỏe của Phi Nhung đang dần tiến triển tích cực, kỳ tích đã xuất hiện

Chia sẻ thêm về dự định của Phi Nhung trước lúc mắc bệnh, quản lý truyền thông của Phi Nhung - anh Đỗ Quang Trí cũng cho biết, đáng lẽ tháng 7/2021, nữ ca sĩ sẽ lên máy bay về Mỹ để đoàn tụ với con gái. Tuy nhiên trong quá trình làm tình nguyện, từ thiện để hỗ trợ người dân vùng dịch, cô không may bị nhiễm bệnh. Trước đó, do chưa được tiêm phòng nên bệnh tình nhanh chóng diễn biến nặng và nhiều lần nguy kịch, cần can thiệp thở máy. Tuy nhiên, Phi Nhung vẫn luôn kiên cường và chưa bao giờ bỏ cuộc.

Tất cả đều mong Phi Nhung sớm khỏe để được đoàn tụ với gia đình và các con

Đến nay, đã tròn 1 tháng kể từ ngày Phi Nhung được chuyển từ bệnh viện Gia An lên bệnh viện Chợ Rẫy và sức khỏe đã bắt đầu có dấu hiệu khả quan. Người thân, gia đình và bạn bè đồng nghiệp cũng như khán giả vẫn đang ngày đêm cầu chúc cho Phi Nhung sớm vượt qua tất cả để được trở về đoàn tụ cùng gia đình và các con.