Hé lộ 1 phần nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém lìa đầu ở quận 7: Hệ lụy kinh hoàng của ma túy đá

Theo nhiều nguồn tin, chiều ngày 26/9, trên địa bàn tại 1 con hẻm nhỏ ở quận 7 TP.HCM, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông chết bất thường trong trạng thái không có đầu. Tuy nhiên, phần đầu của thi thể này được tìm thấy cách đó chỉ khoảng vài bước chân với những khung hình ghê rợn kinh hoàng.

Người dân sống xung quanh con hẻm ở quận 7 này cho hay, nguyên nhân ban đầu của sự việc có thể là do hành vi bất thường, nghi đã sử dụng ma túy đá của tên hung thủ. Theo đó, chiều nay 26/9, tên hung thủ được cho là đến nhà nạn nhân chơi, giữa hai người sau đó xảy ra hiềm khích gì không thì không ai rõ nhưng cuối cùng, nạn nhân xấu số đã “chết không toàn thây”. Hung thủ của vụ án chặt đầu quận 7 này đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhiều người cho rằng, nguyên nhân chính của vụ án kinh hoàng chặt đầu quận 7 này có thể là do ngáo ma túy đá. Đây vốn là loại chất cấm, thường gây ra ảo giác cực mạnh sau khi sử dụng. Trước đây, rất nhiều vụ án kinh hoàng khác cũng từng xảy ra và được cho là tác hại của loại tạp chất này.

Dù đã bị cấm buôn bán và sử dụng nhưng ma túy đá - bằng cách nào đó vẫn len lỏi vào cuộc sống của người dân và gây ra những hệ lụy kinh hoàng. Bên cạnh vụ án chặt đầu quận 7 vừa xảy ra ngày hôm nay trước đó, mạng xã hội từng nhiều lần không khỏi rúng động trước những vụ án thê thảm trước đó. Rất nhiều những vụ án con giết cha, giết mẹ, thậm chí giết người trong cơn ngáo đá vì lý do ảo giác khiến nhiều người ghê sợ. Dù đã rất nghiêm trị nhưng hành vi sử dụng ma túy đá này vẫn tiếp diễn khiến xã hội vô cùng bàng hoàng.

Hiện tại, do hung thủ của vụ án chặt lìa đầu người đàn ông ở quận 7 đã bỏ trốn khỏi hiện trường khiến nhiều người dân vô cùng lo lắng. Họ lo sợ đối tượng ngáo đá ấy sẽ tiếp tục gây án hoặc tạo nên những tai nạn rợn người khác. Cơ quan chức năng hiện tại đã tiếp nhận vụ án và đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Từ vụ chặt đầu mới nhất ở quận 7 này, nhiều người mong rằng xã hội sẽ sớm có những biện pháp ngăn chặn tình trạng nghiện ma túy đá trong cộng đồng. Cũng như cơ quan công an sẽ có hình phạt nghiêm minh cho những đối tượng buôn bán vận chuyển và tàng trữ, sử dụng loại ma túy nguy hại này.

Về phần hung thủ vụ án nghi ngáo đá chặt đầu quận 7 vừa xảy ra, mong rằng cơ quan công an sớm truy bắt thành công đối tượng và làm rõ nguyên nhân vụ án để người dân và dư luận tránh hoang mang, bàng hoàng.

Khung hình kinh hoàng không dành cho người yếu tim - hiện trường vụ án người đàn ông bị chém lìa đầu ở quận 7

Thông tin mới nhất từ phía Công An quận 7, bước đầu nạn nhân là nam giới sinh sống trong con hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Đơn vị đang phong toả để lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm tử thi để làm rõ động cơ của nghi can. Hiện nghi can đang được các điều tra viên lấy lời khai.