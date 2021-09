Khánh Vy chính thức trở thành ‘tân MC’ của Đường lên đỉnh Olympia, dân mạng rần rần vì sao?

Theo thông tin chính thức từ nhà đài và trang fanpage chính thức của chương trình Đường lên đỉnh Olympia, bắt đầu từ những số đầu tiên của năm thứ 22, Khánh VY sẽ là gương mặt MC mới, thay cho MC Diệp Chi trước đó. Hiện tại, công tác ghi hình những số đầu tiên của mùa thứ 22 đã chính thức bắt đầu. MC Ngọc Huy và Khánh vy sẽ cùng đồng hành cùng các thí sinh trong những cuộc thi tới đây.

Thông báo chính thức từ phía BTC chương trình

Trước đó, MC Diệp Chi và Ngọc Huy đã đồng hành cùng nhau trong suốt những số Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 17 cho đến nay, kể từ thời điểm MC Tùng Chi nhường chỗ cho người “kế nhiệm” - cũng chính là MC Diệp Chi.

Về phần nàng MC mới của Đường lên đỉnh Olympia - Khánh Vy, cô nàng từng nổi tiếng khắp cõi mạng với clip nói 7 ngoại ngữ. Sau đó, nhờ khả năng vượt trội của mình, cô được cộng tác với VTV7 trong nhiều chương trình liên quan tới Tiếng Anh như IELTS On The Go, Follow Us, Crack’em up, 8 IELTS,.. Khánh Vy để lại nhiều ấn tượng với khán giả nhờ lối dẫn vừa thông minh, vừa nhẹ nhàng, duyên dáng lại tự nhiên sân khấu.

Khánh Vy trước đó từng gây rất nhiều ấn tượng cho khán giả trong va trò MC của kênh VTV7

Tối ngày 23/9, ngay sau thông tin xung quanh sự xuất hiện của nàng MC mới, mạng xã hội và fan hâm mộ của cô nàng cũng như những người yêu mến chương trình đã vô cùng phấn khởi và háo hức. Nhiều người tin rằng, Khánh VY - tài năng trẻ của thế hệ 9x cùng những tài năng “đỉnh cao” về ngoại ngữ sẽ mang đến làn gió mới cho trường trình sau bao năm.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ ra chưa thể quen thuộc ngay với nàng MC mới này. u cũng là điều dễ hiểu. Mỗi thói quen khi thay đổi đều cần có thời gian để thích nghi.Và đối với khán giả cũng vậy. Sự việc nhiều người buông lời kém duyên với Khánh Vy có lẽ một phần cũng là do họ chưa thể một lúc quen ngay với điều mới mẻ được. Cũng giống như thời điểm khi MC Tùng CHi rời đi và nhường chỗ cho người “kế nhiệm” - MC Diệp Chi. Mọi chuyện đến cuối cùng rồi cũng sẽ ổn nhưng tất cả vẫn cần “một chút” thời gian.

Khá nhiều khán giả tỏ ra tiếc nuối MC tiền nhiệm và chưa thể quen ngay được với sự thay đổi mới mẻ này

Đối với tài năng của Khánh Vy, nhiều người tin rằng cô sẽ hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ” mà VTV giáo phó. Với vốn kiến thức sâu rộng, khả năng ngoại ngữ phong phú và tính cách hồn nhiên, tự tin, Khánh Vy sẽ là người hướng dẫn tuyệt vời để giúp các thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia về đích một cách xuất sắc và nhanh chóng nhất.

Sự góp mặt của ‘tân MC’ Khánh Vy chắc chắn sẽ còn mang đến một làn gió mới cho khán giả và sự thoải mái, gần gũi cho các thí sinh. Với nhan sắc xinh đẹp và cuốn hút cực ấn tượng, nhiều người còn đùa vui rằng số lượng thí sinh nam của chương trình sẽ tăng lên “không ngừng” và thậm chí một số thí sinh sẽ ‘mải ngắm’ MC mà… quên mất trả lời câu hỏi.

MC Ngọc Huy và Khánh Vy sẽ đồng hành trong Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 22

Hiện tại, những thông tin xoay quanh thông tin về nữ MC mới của Đường lên đỉnh Olympia vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng, khán giả và fan hâm mộ của chương trình. Chúc Khánh Vy sẽ có một khởi đầu thật hoàn hảo, thật ấn tượng với Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 và thu về thật nhiều kỉ niệm đẹp với thí sinh cũng như khán giả.