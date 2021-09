Lên sóng chưa đầy 24 giờ, Running Man Việt Nam mùa 2 đạt kỷ lục ‘dislike’ siêu khủng

Sau nhiều ngày ngóng trông, chờ đợi, tối qua ngày 19/9, tập một của chương trình Running Man Việt Nam mùa 2 đã chính thức lên sóng. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều khán giả, Jack vẫn góp mặt trong chương trình và ghi hình như bình thường khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng. Trước đó, trong những poster hoặc những lần chào khán giả của dàn cast, Jack vắng mặt khiến nhiều người đồn đoán xôn xao.

Tập 1 của Running Man Việt Nam mùa 2 bị khán giả chê bai "tơi tả"

Mặc dù được chờ đợi rất lâu nhưng Running Man Việt Nam mùa 2 lại nhận về đánh giá thấp và không mấy tích cực từ phía khán giả. Đa số đều cho rằng chương trình năm nay có nội dung “nhạt nhẽo”, không hấp dẫn và không ấn tượng.

Đối diện với những lời nhận xét đó, Running Man Việt Nam mùa 2 đã nhận về kỉ lục “siêu khủng” nhưng không mấy vui vẻ. Đó là lượng dislike từ phía khán giả tăng cao “đáng sợ”. Nếu như tập 1 của mùa 1, lượng dislike chỉ dừng lại ở con số hơn 6 nghìn thì năm nay, tập 2 mùa 2 Running Man Việt Nam nhận về 20 nghìn lượt dislike chỉ sau 16 giờ công chiếu.

Số lượng dislike của tập 1 mùa 2 chính thức "xác lập kỉ lục mới"

Nhiều người cho rằng, lý do thực sự dẫn đến kỉ lục buồn này không phải do nội dung chương trình thiếu hấp dẫn mà là do chuyện cá nhân, riêng tư của Jack - nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất của chương trình.

Trước đó, bê bối tình ái của Jack đã khiến dư luận bàng hoàng xôn xao. Giọng ca Hoa Hải Đường bị tố lăng nhăng, yêu đương thiếu trách nhiệm và chối bỏ “giọt máu” của chính mình. Sau khi sự việc nổ ra, nam ca sĩ sinh năm 1997 này chỉ lên tiếng xin lỗi khán giả và người hâm mộ mà hoàn toàn quên đi người phụ nữ đã sinh con cho mình khiến dư luận càng thêm phẫn nộ.

Sau khi lên tiếng xin lỗi vì mọi chuyện, Jack có nói sẽ tạm rút khỏi giới nghệ thuật nhưng bất ngờ vẫn góp mặt trong chương trình Running Man Việt Nam mùa 2. Nhiều khán giả cho rằng họ cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường bởi ekip làm chương trình coi thường. Với những nghệ sĩ có tài mà không có đức, họ đồng loạt tẩy chay đến cùng và sẽ không xem chương trình dù bất cứ nền tảng nào.

Jack đang là thành viên nhận về nhiều chỉ trích nhất trong gameshow này

Không chỉ nhận vè hàng chục nghìn lượt dislike, Chơi là chạy mùa 2 đang đứng trước làn sóng kêu gọi tẩy chay lớn nhất từ trước đến nay. Mặc dù fan hâm mộ của chàng ca sĩ sinh năm 197 vẫn đang nỗ lực “cày view” giúp thần tượng nhưng dường như vẫn chưa thể “lấn át” được sự phẫn nộ ngút trời của dư luận.

Hiện tại, sự góp mặt của Jack trong Running Man Việt Nam mfa 2 vẫn đang khiến cộng đồng mạng tranh cãi và phản đối kịch liệt. Nhiều người thậm chí đang kêu gọi nhau đồng loạt giúp chương trình gia tăng ‘kỉ lục đáng buồn’ bằng cách …. dislike nhiều lần.