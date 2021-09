Ninh Dương Lan Ngọc hào hứng chia sẻ ‘thành tích khủng’ của Running Man Việt Nam mùa 2

Sau nhiều ngày tháng mong chờ, tối ngày 19/9 vừa qua, tập 1 của Running man Việt Nam mùa 2 (Chơi là chạy) đã chính thức lên sóng. Mặc dù được đầu tư và thay mới dàn cast nhưng tập 1 của chương trình vẫn nhận về hàng loạt những bình luận, khen chê trái chiều. Thậm chí, chỉ sau chưa đầy 24h đăng tải, tập 1 của Running Man Việt Nam mùa 2 đã nhận về hơn 20.000 lượt dislike khiến nhiều người bất ngờ.

Dù bị chê "tơi tả", Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn đạt thành tích 'khủng'

Mặc dù nhận về nhiều lời chê và bình luận kém duyên cũng phải đối diện với làn sóng đòi tẩy chay căng thẳng từ phía khán giả, Running Man Việt Nam vẫn đạt thành tích khủng sau khi chính thức công chiếu tập 1. Tổng lượt xem thu về theo thống kê đã cán mốc 10 triệu lượt. Running Man Việt Nam mùa 2 tập 1 cũng chính thức đạt top 1 trending youtube trong sự vui mừng, phấn khởi của ekip sản xuất và các diễn viên, nghệ sĩ tham gia.

Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng vừa có bài chia sẻ khoảnh khắc “vàng” này trên trang fanpage của mình. Nữ diễn viên không giấu nổi niềm vui mừng và hạnh phúc trước thành tích khủng này và gửi lời chúc mừng đến toàn thể ekip sản xuất cũng như cảm ơn khán giả đã yêu mến và ủng hộ chương trình. Dưới bài đăng, cô cũng nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ phía fan hâm mộ và khán giả.

Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ về thành tích 'khủng' của Running Man Việt Nam mùa 2

Trước đó, Running Man Việt Nam mùa 2 từng phải đối diện trước làn sóng phẫn nộ và phản đối vô cùng gay gắt của khán giả vì vẫn tiếp tục có sự tham gia ghi hình của Jack - người dính lùm xùm tình ái và chối bỏ trách nhiệm làm cha. Thậm chí, có thời điểm chương trình còn bị tố coi thường khán giả vì bất chấp tất cả không “thay diễn viên”.

Tuy nhiên, trái ngược với làn sóng phản đối của dư luận, fan hâm mộ của giọng ca Đom Đóm lại rất hào hứng và phấn khích trước sự tham gia của thần tượng. Cộng đồng fan của anh chàng thậm chí còn “hò nhau” cùng cày view giúp thần tượng với lòng quyết tâm “cao vút”.

Những nhân vật mới của dàn cast mùa 2 nhận về khá nhiều những luồng khen chê trái chiều

Bên cạnh Jack, nhiều thành viên mới cũng bị đem ra so sánh với dàn cast cũ. Tuy nhiên, mỗi người có một ưu điểm và lợi thế khác nhau. Do đó, mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Ngoài ra, để hạn chế tối đa nhất những nguy cơ chương trình bị ảnh hưởng bởi scandal của nghệ sĩ, phía đại diện chương trình cũng lên tiếng và mong nhận được sự cảm thông, khoan dung từ phía khán giả.

Hiện tại, dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Running Man Việt Nam mùa 2 vẫn được đón nhận khá nồng nhiệt và rất được mong chờ, đặc biệt là tập 2 sẽ được phát vào những ngày tới đây.