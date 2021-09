Người dùng mạng xã hội facebook gần đây vừa trải qua một sự kiện lớn chưa từng có trong tiền lệ: hàng loạt tài khoản facebook bị khóa 30 ngày hoặc vô hiệu hóa vĩnh viễn do có các hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Theo đó, được biết, lý do dẫn đến cuộc “thành trừng” số lượng lớn này là do người dùng facebook đã chia sẻ, phát tán đường link có nội dung 18+ của hai bé 2k9 và 2k12.

Sau sự việc ấy, nhiều ý kiến hóm hỉnh cho rằng, những tài khoản facebook vẫn “còn nguyên” đích thị là những “công dân tốt” và trong sáng, lành mạnh. Mặc dù sau đó, vẫn còn rải rác một số các tài khoản “xấu số” khác bị khóa hoặc hạn chế hoạt động nhưng cơ bản đã không còn nhiều.

Tháng trước, nhiều tài khoản facebook bất ngờ bị khóa vì hành vi vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng

Mới đây, nam ca sĩ hải ngoại nổi tiếng Bằng Kiều cũng bất ngờ bị kéo vào số những người không may bị facebook “hạn chế hoạt động”. Theo đó, anh không được đăng bài, chia sẻ tin tức và comment các bài viết khác trong vòng 30 ngày.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Bằng Kiều viết: “FB mình cực kỳ trong sáng, ko bao giờ gửi hay share gì bậy bạ. Những link người khác gửi mà thấy lạ là xoá ngay ko bao giờ đọc. Thế mà tự dưng bị chặn ko cho đăng bài, ko cmt, ko gì sất trong 3 ngày

Cayyyyy”

Những chia sẻ này của anh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo bạn bè và người hâm mộ. Bên cạnh những ý kiến đùa vui hài hước, nhiều người cũng cho biết họ từng rơi vào tình huống tương tự và hoàn toàn hoang mang không hiểu lý do là gì.

Tuy nhiên, được biết sau đó không lâu, tài khoản facebook của Bằng Kiều đã hoạt động bình thường trở lại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn rất thông cảm và chia sẻ sự việc cùng nam danh ca.

Bạn bè cũng xôn xao đồn đoán lý do dẫn đến cơ sự này của Bằng kiều

Facebook là một mạng xã hội lớn. Để đảm bảo được các hoạt động luôn lành mạnh và tích cực, đội ngũ quản lý facebook thường xuyên đặt ra những tiêu chuẩn nhất định để công việc quản lý tin tức được dễ dàng và thuận tiện. Do đó, đôi khi người dùng sẽ vô tình vi phạm những tiêu chuẩn này và dẫn đến việc bị hạn chế hoạt động. Và trường hợp của Bằng Kiều có lẽ cũng như vậy.

Bằng Kiều là danh ca hải ngoại có tiếng tại Việt Nam và nước ngoài. Anh vốn được rất nhiều khán giả yêu mến và quý trọng. Năm 2004, anh từng dính scandal nghiêm trọng và đánh mất vị thế “hoàng kim” của mình ở thị trường âm nhạc nước nhà. Phải đến 8 năm sau, Bằng Kiều mới chính thức trở lại sân khấu tại Việt Nam và dần lấy lại phong độ của mình. Hiện tại, anh vẫn là ca sĩ được yêu mến nhất nhì tại làng giải trí hải ngoại và trong nước.