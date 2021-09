Thái Nguyên: Khoảnh khắc ‘kinh hoàng’ xe ben lật đè xe con, 1 người tử vong tại chỗ

Theo nguồn tin ghi nhận, sáng nay vào lúc 4h15 rạng sáng tại ngã 4 Phố Cầu Ca, Xã Kha Sơn, Huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường. Tại hiện trường, hình ảnh chiếc xe ben lật ngang đè lên chiếc xe con khiến chiếc xe này bị biến dạng méo mó và không nguyên vẹn khiến nhiều người “thót tim”.

Your browser does not support HTML5 video.

Video: Khoảnh khắc tai nạn kinh hoàng xe ben lật đè xe con tại Thái Nguyên

Theo camera nhà dân ghi lại, chiếc xe ben di chuyển với tốc độ cao, khi qua đoạn ngã tư thì va chạm với xe con đang sang đường. Cú va chạm nhanh và đột ngột khiến chiếc xe ben mất lái và lật ngang đè lên.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nhiều người ám ảnh

Vụ tai nạn khiến lái xe con tử vong ngay trong xe. Hiện trường vụ án vẫn được giữ nguyên để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Cơ quan chức năng cũng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành làm rõ vụ việc.



Trước đó vài ngày, một vụ tai nạn kinh hoàng giữa xe bus với xe đầu kéo trên Quốc lộ 3 tại địa phận Thái Nguyên cũng vừa xảy ra. Vụ va chạm này rất may không có thương vng và chỉ khiến tài xế xe tải bị thương nhẹ sau đó.