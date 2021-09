‘Tộc trưởng’ Độ Mixi bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào của nam rapper Rhymastic, chuyện gì đây?

Suốt ngày hôm nay, 30/9, mạng xã hội mà đặc biệt là giới rapper của làng âm nhạc Việt Nam bất ngờ rần rần chia sẻ hình ảnh của Độ Mixi cùng Rhymastic khiến nhiều người khá bất ngờ và khó hiểu. Bởi lẽ, vốn dĩ Độ Mixi chỉ là một streamer và không từng “đặt chân” vào giới underground nên dụng ý của bức ảnh đó khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Vậy sự thực là gì?

Thực chất, đây là cả hai cái tên vốn được VTV “điểm mặt chỉ tên” trong thời gian gần đây. Còn nhớ, đúng ngày 9/9/2020, nhà đài Quốc gia bất ngờ nhắc đến thần tượng giới trẻ, 1 idol mới nổi trong giới streamer Việt Nam - Độ Mixi bởi những vấn đề xung quanh phát ngôn có phần thô tục và bậy bạ của anh trong suốt thời gian trước đó. Theo đó, VTV cho rằng, những hành đồng chửi thề và sử dụng thuốc lá điện tử của Độ Mixi sẽ khiến giới trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực mà đặc biệt là đối tượng nhỏ tuổi.

Độ Mixi cùng từng được VTV réo tên hồi tháng 9/2020 do chửi bậy và dùng thuốc lá điện tử với tần suất dày đặc

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã nổ ra rất nhiều cuộc tranh cãi gay gắt và bảo vệ nam streamer đến cùng. Tuy nhiên, trong buổi livestream ngày 18/9, Độ Mixi đã chính thức lên tiếng, nhận lỗi và hứa thay đổi tích cực trong tương lai khiến nhiều người vô cùng nể phục. Theo đó, anh cho biết: “Mặc dù có nhiều thứ tôi không đồng ý với clip của VTV, tuy nhiên trong đó vẫn có nhiều ý đúng. Thật sự tôi chưa ý thức được tôi đang ảnh hưởng nhiều thế nào đến giới trẻ hiện nay. Nếu tôi và những người đứng đầu trong giới streamer như tôi, ViruSs, PewPew... mà không thay đổi thì cái nghề này chỉ mãi ở dưới thôi, không bao giờ được xã hội tôn trọng. Cho nên tôi nghĩ đã đến lúc mà cá nhân tôi phải xem xét lại để cái nghề nó phát triển hơn, cái gì sai thì nên sửa."

Ngay khi buổi livestream bắt đầu, khán giả đã có thể thấy được sự quyết tâm trong từng câu nói của Độ Mixi. Anh đã tiết chế bản thân hơn, không còn những câu nói toxic dày đặc như trước nữa. Và cho đến thời điểm hiện tại, sau 1 năm, hầu như ai cũng có thể thấy được sự thay đổi đầy tích cực của Độ Mixi và rất nể phục.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ cầu tiến đó của Độ Mixi, rapper Rhymastic lại có cách hành xử chưa được khéo léo và tinh tế. Theo đó, sau khi tác phẩm của mình được nhà đài VTV “điểm tên” vì cho rằng dùng âm nhạc để mạt sát, thóa mạ nhau, nam rapper này cũng đã lên tiếng ghi nhận thế nhưng thái độ lại có vẻ bất bình và có phần không chấp nhận sự thật. Thậm chí, anh Rhymastic còn có những câu bình luận coi thường VTV và “động chạm” đến khán giả khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ.

Chia sẻ cua Rhymastic sau khi VTV réo tên trong phóng sự ngày 29/9 trước đó

Và kết quả là sau khi chia sẻ bài viết “ghi nhận ý kiến”, rất đông cư dân mạng đã tràn vào bài viết để thể hiện thái độ bất bình và bức xúc trước ngôn từ thiếu chuẩn mực của nam rapper. Đối diện với sàn sóng gay gắt của dư luận, Rhymastic cuối cùng đã phải ẩn bài viết ngay trong sáng nay, chỉ sau khi chia sẻ được một thời gian ngắn.

Phản ứng gay gắt và bức xúc của cộng đồng mạng trước những chia sẻ của Rhymastic

Chính những hành động và thái độ này của Rhymastic đã vô tình khiến anh bị mang ra so sánh với Độ Mixi. Vẫn biết mọi sự so sánh là khập khiễng và không chuẩn xác nhưng đối với những trường hợp có cùng điểm quy chiếu, người ta thường có cái nhìn đối chiếu song song. Đó là lí do giải thích vì sao hình ảnh của Độ Mixi và Rhymastic được chia sẻ rầm rộ trong suốt ngày hôm nay.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh vụ lùm xùm của rapper Rhymastic vẫn đang được khán giả và dư luận hết sức quan tâm. Bài viết của anh chàng tuy đã bị xóa nhưng rất nhiều người vẫn đang hy vọng vào sự ghi nhận và thay đổi tích cực của một người nhạc sĩ đa tài trong thời gian sắp tới.