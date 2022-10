Livestream chiều 26/10, ông Nawat nói Đoàn Thiên Ân là thí sinh duy nhất có "thân trên dài hơn thân dưới, phần hông to". Do đó, top 20 và giải Country's power of the year là kết quả vừa vặn với thí sinh Việt Nam. "Tôi không biết các bạn muốn tốt hơn thế nào nữa? Chẳng nhẽ loại Brazil hoặc đánh trượt đại diện chủ nhà Indonesia để đưa Việt Nam vào? Nhưng thực ra Indonesia đã cố gắng hết mình", ông nói. Bên cạnh đó, Chủ tịch Miss Grand International cũng cho biết ban tổ chức không thể loại Engfa Waraha của Thái Lan vì ông sợ bị người Thái mắng chửi.

Chia sẻ của ông Nawat Itsaragrisil về lý do loại Thiên Ân khỏi top 10 gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều khán giả chỉ trích Chủ tịch Miss Grand International vì cho rằng ông "bạo lực ngôn từ", "miệt thị ngoại hình" người đẹp quê Long An. Họ kêu gọi tẩy chay cuộc thi.

Ông Nawat Itsaragrisil

Trong hậu trường chung kết, Thiên Ân khóc sau khi trượt top 10. Cô được Thùy Tiên và êkíp động viên. Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi thí sinh Việt Nam không đạt thứ hạng cao. Họ cho rằng kết quả này thiếu thuyết phục bởi Thiên Ân có sự thể hiện bứt phá ở bán kết với lối catwalk năng lượng, biểu cảm tự tin. Trong chung kết, cô luôn giữ vẻ rạng rỡ, trình diễn không mắc lỗi. Khán giả cho rằng so với hai thí sinh Campuchia và Mauritius, Thiên Ân nổi bật, xứng đáng vào top 10 hơn. Gần một ngày sau khi Thiên Ân bị loại, hai triệu lượt người bỏ theo dõi trang Miss Grand International.

Đoàn Thiên Ân chỉ có ba ngày chuẩn bị từ khi đăng quang Miss Grand Việt Nam đến lúc lên đường sang Indonesia, nhưng mỹ nhân 22 tuổi thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong suốt quá trình tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế, nhận được sự yêu mến và cổ vũ của đông đảo khán giả. Theo đánh giá của chuyên trang sắc đẹp Global Beauties trước chung kết, Thiên Ân thuộc nhóm ứng viên gây bất ngờ. Ngày 26/10, Thiên Ân cùng êkíp trở về Việt Nam. Cô nói mình thèm ăn món bún bò. Cô sẽ bắt đầu công việc với vai trò Hoa hậu Hòa bình Việt Nam ngay sau đó. Thiên Ân sinh năm 2000, là sinh viên Đại học Công nghiệp TP HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm.

Thiên Ân ôm Thùy Tiên khóc, nói không tin mình trượt top 10. Video: Quân Nguyễn - Pu Lê

Trước đó, Miss Universe 2011 Leila Lopes công khai chỉ trích, gọi cuộc thi Miss Grand International là "rạp xiếc đúng nghĩa" trong một bình luận trên Instagram. "Rạp xiếc đúng nghĩa. Thật xấu hổ khi nhiều phụ nữ đồng ý phô diễn bản thân để bị nhạo báng nhân danh biểu diễn", cô viết. Bài đăng mà Lopes bình luận là một bài chỉ trích ông Nawat, nêu những vấn đề không ổn của Chủ tịch cuộc thi như: công khai ủng hộ thí sinh nước giữ bản quyền (Engfa Waraha của Thái Lan), trước chung kết diễn ra đã công bố top 5 sẽ thuộc châu Mỹ Latin, châu Á và châu Âu...

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế (Miss Grand International) tổ chức lần đầu năm 2013 và nhanh chóng trở thành một trong sáu cuộc thi nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới. Cuộc thi hướng tới thông điệp "Chấm dứt chiến tranh và bạo lực". Năm nay, người đẹp Brazil - Isabella Menin - đăng quang hoa hậu. Danh hiệu á hậu 1 trao cho người đẹp Thái Lan, á hậu 2 là Indonesia, á hậu 3 thuộc về Venezuela và á hậu 4 là Cộng hòa Czech. 5 người đẹp cùng nhận giải á hậu 5 gồm: Campuchia, Columbia, Puerto Rico, Mauritius, Tây Ban Nha.