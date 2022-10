Theo nguồn tin của Ngôi Sao, Hồ Ngọc Hà bị sốt siêu vi từ đầu tháng 10, sau khi hết sốt thì mệt. Vài ngày trước cô chia sẻ trên trang cá nhân là bị khan tiếng. Ca sĩ dự kiến về Việt Nam trong tuần này. "Về Việt Nam khám mới biết tình hình sao, hy vọng sẽ ổn", Hồ Ngọc Hà nói.

Bầu show Michael Nguyen cho biết do bị bệnh nên Hồ Ngọc Hà không thể biểu diễn trong đêm nhạc Love Song tại San Jose, California hôm 9/10 (giờ địa phương). Ban tổ chức xin lỗi và xin phép khán giả đưa ra hai hình thức giải quyết: hoàn tiền vé hoặc đổi vé sang show New Year với ca sĩ Lệ Quyên ngày 31/12.

Nam bầu show tiết lộ việc Hồ Ngọc Hà hủy show khiến ông thiệt hại gần 50.000 USD. Tuy nhiên ông thông cảm vì "Hồ Ngọc Hà và gia đình đang gặp một số khó khăn trong cuộc sống". Ông động viên ca sĩ tập trung giải quyết vấn đề sức khỏe.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: Milor Trần

Ca sĩ cùng chồng và hai con Lisa - Leon sang Mỹ lưu diễn từ đầu tháng 10. Cô đã biểu diễn hai show tại San Diego (2/10) và Houston (7/10) trước khi quyết định hủy show ở San Jose. Ngoài hủy show trong đợt lưu diễn này, Michael Nguyen tiết lộ lịch diễn của Hồ Ngọc Hà vào cuối năm nay cũng dừng lại dù theo kế hoạch cô nhận khoảng tám show.

Ngoài vấn đề sức khỏe, Hồ Ngọc Hà còn bị trộm vào nhà vài ngày trước. Hôm 8/10, người nhà Hồ Ngọc Hà trình báo cảnh sát việc căn biệt thự của nữ ca sĩ ở đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, bị trộm đột nhập. Trong nhà đồ đạc xáo trộn, két sắt bị phá, toàn bộ tài sản bên trong không còn. Thời điểm xảy ra vụ việc, Hồ Ngọc Hà đang ở Mỹ. Gia đình ca sĩ cho rằng họ bị trộm 20 lượng vàng, 100.000 USD và nhiều nữ trang khác. Phòng cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM đã phối hợp Công an TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh căn biệt thự và toàn bộ camera xung quanh khu vực để điều tra vụ trộm.

Your browser does not support HTML5 video.

Hồ Ngọc Hà hát 'Vì chính là em'. Video: YouTube Hồ Ngọc Hà Official

Hồ Ngọc Hà sinh năm 1984, quê Quảng Bình, vào showbiz với công việc người mẫu, sau đó bén duyên ca hát. Gần 20 năm đi hát, cô có nhiều hit: Giấc mơ chỉ là giấc mơ, Gửi người yêu cũ, Tìm lại giấc mơ, Yêu thương nhạt nhòa, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ... Cô làm huấn luyện, giám khảo nhiều chương trình như The Voice, The Face, X-Factor... Cô quen Kim Lý năm 2017, nhanh chóng nảy sinh tình cảm và gắn kết đến hiện tại. Cặp sao đăng ký kết hôn đầu năm 2020, sau đó chào đón cặp sinh đôi Lisa - Leon.