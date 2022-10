Sau phần thuyết trình về hòa bình của top 10 Miss Grand International 2022 trong chung kết tại Jakarta, Thùy Tiên có màn final walk trên sân khấu. Cô diện đầm cách điệu từ áo dài gam màu vàng chất liệu bắt sáng, sải bước trên nền nhạc trầm buồn. Người đẹp dừng lại ở giữa sân khấu, gửi lời cảm ơn tới các đơn vị, cá nhân đã theo dõi, ủng hộ cô suốt thời gian đương nhiệm. Suốt bài phát biểu, cô dùng bốn thứ tiếng gồm Việt, Anh, Thái và Indonesia (nước chủ nhà) để bày tỏ tình cảm, quan điểm của mình.

Your browser does not support HTML5 video.

Bài phát biểu của Thùy Tiên. Video: MGI

Mở đầu bài phát biểu kết thúc nhiệm kỳ, Thùy Tiên nói ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - từng nói rằng người chiến thắng cuộc thi phải hội tụ ba yếu tố bắt đầu bằng chữ B: body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brain (trí tuệ). Trong nhiệm kỳ của mình, cô đã học được nhiều điều để trở thành phiên bản của chính mình hôm nay.

"Tôi cũng tìm được những yếu tố 3B của riêng mình để có được thành công ở hiện tại. Thứ nhất là 'be yourself' (là chính mình). Mỗi người trong chúng ta đều là một cá thể duy nhất và hữu ích theo những cách rất riêng. Vì vậy, đừng cố gắng ép bản thân trở thành những phiên bản mà bạn thấy không thoải mái. Những khiếm khuyết rồi sẽ khiến bạn trở nên hoàn hảo hơn. Những lời chỉ trích, đánh giá sẽ không khơi gợi được những điều tốt đẹp bên trong bạn. Bạn là phiên bản duy nhất của chính mình trên thế giới này, đừng thay đổi - hãy chứng minh điều đó!

Chữ B thứ hai là 'Be ready' (luôn sẵn sàng). Cơ hội sẽ đến bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có những người đủ năng lực mới có thể biến cơ hội thành thành công. Có những người sẽ nghĩ những gì tôi có được ngày hôm nay đều là từ may mắn. Điều đó đúng, nhưng may mắn này được tạo ra từ chính những nỗ lực và quyết tâm của tôi. May mắn không rơi từ trên trời xuống, nó đến từ việc bạn đã chuẩn bị như thế nào để đương đầu với những thử thách của cuộc đời. Hãy chuẩn bị và có một tâm thế sẵn sàng để khi cơ hội gõ cửa, bạn sẽ ngay lập tức nắm bắt lấy cơ hội đó và biến nó thành thành công của mình.

Chữ B thứ ba là 'Be surrounded by great people' (Hãy ở bên cạnh những con người tuyệt vời). Một câu tục ngữ Ấn nói rằng 'Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau'. Thành công ngày hôm nay của tôi sẽ không là gì cả nếu không có sự hỗ trợ nhiệt thành từ êkip của tôi, từ Thái Lan đến Việt Nam".

Thùy Tiên trong chung kết Miss Grand International 2022 tối 25/10. Ảnh: Cắt từ video

Cô gửi lời cảm ơn bằng bốn thứ tiếng: "Cảm ơn ba Nawat và mẹ Teresa (Phó Chủ tịch Miss Grand International) đã xem con như con gái dù con đã không ở Thái Lan một năm như đã hứa, bởi vì con phải đi làm kiếm tiền về cho ba. Cảm ơn êkíp Miss Grand International đã luôn chăm sóc Tiên. Cảm ơn anh Nam, chị Dung, công ty Sen Vàng, team GenZ và tất cả những êkíp đã luôn đồng hành và hỗ trợ em. Cảm ơn những người Tiên đã có cơ hội được gặp gỡ khi đến thăm 13 quốc gia dưới cương vị Miss Grand International. Những con người này đã dạy Tiên thêm nhiều điều về hạnh phúc, về những gian nan, về cách mà chúng ta nên phản ứng với cuộc sống, cũng như làm sao để vượt qua thử thách. Đây là những trải nghiệm thật sự quý giá mà Tiên rất tự hào được là người cùng chia sẻ với các bạn.

Gửi tới Việt Nam thân yêu vì đã luôn là nguồn động lực tuyệt vời cho Tiên! Lịch sử của chúng ta dù khốc liệt với bao cuộc chiến tranh nhưng Việt Nam vẫn luôn kiên cường, luôn đoàn kết và một lòng yêu chuộng hoà bình. Bởi mỗi con người Việt Nam đều là một chiến binh và Tiên cũng là một chiến binh. Thời gian đương nhiệm của Tiên không dài, nhưng Tiên hy vọng tinh thần Việt Nam trong Tiên đã truyền cảm hứng cho thật nhiều người trên thế giới!".

Kết thúc bài phát biểu, cô một lần nữa hô vang "Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International đến từ Việt Nam" trên sân khấu. Sau đó, ông Nawat gỡ vương miện đương nhiệm của Thùy Tiên để trao cho cô vương miện dành cho các cựu hoa hậu.

Trước đó, ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International - tiết lộ Thùy Tiên kiếm ít nhất 2-3 triệu USD (47-71 tỷ đồng) trong nhiệm kỳ hoa hậu. "Tiên không phải cô gái đẹp nhất mùa giải năm ngoái nhưng tất nhiên cô ấy cũng thuộc nhóm 5 hoặc 10 cô gái xinh xắn nhất. Tiên luôn sẵn sàng làm việc. Từ lúc đăng quang tới nay, cô ấy đã nhận được hợp đồng của nhiều nhãn hàng lớn, giúp hãng nâng cao doanh số bán hàng", ông Nawat nói tại sự kiện trao sash cho 72 thí sinh Miss Grand International 2022, hôm 5/10.

Trong một bài phỏng vấn hồi đầu tháng 9, ông Nawat nói sức ảnh hưởng của Thùy Tiên "thật sự tuyệt vời". "Cô ấy là một người mạnh mẽ và có thể làm việc ở bất kỳ đâu trên thế giới. Tiên không bao giờ xem điều gì là bất khả thi trong thời gian làm việc với tôi. Cô ấy luôn khiến mọi thứ trở nên khả thi và luôn thể hiện sự mạnh mẽ. Tôi thích cách cô ấy trở thành một hình mẫu của thế hệ trẻ. Cô ấy nói tiếng Anh tốt, chú tâm đến việc chăm sóc vóc dáng, sắc đẹp và luôn mang trong mình một thông điệp mạnh mẽ. Cô ấy là một người hoàn hảo. Tôi luôn hy vọng cô ấy thành công trong mọi lĩnh vực ở thời điểm hiện tại và nhiều năm sau này nữa", ông nói.

Thùy Tiên sinh năm 1998 ở TP HCM. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hôm 4/12/2021 tại Bangkok. Đầu năm nay, cô được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong 9 tháng đội vương miện, cô bận rộn với nhiều lịch trình. Cô từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia... và tham gia hoạt động thiện nguyện ở nhiều tỉnh thành, ghi hình talkshow ở Việt Nam. Hôm 18/5, cô thông báo giành học bổng thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng khách sạn của ĐH Quản trị du lịch khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Ngoài ra, cô đồng hành với cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 với vai trò giám khảo.