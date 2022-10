Sau vòng bình chọn thứ hai kết thúc vào ngày 23/10, ban tổ chức công bố 4 thí sinh có trang phục dân tộc được khán giả yêu thích nhất gồm: Miss Grand Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ. Top 4 sẽ bước vào vòng bình chọn cuối cùng để tìm ra Trang phục dân tộc đẹp nhất thông qua hai kênh Instagram và Facebook của cuộc thi. Kết quả cuối cùng được công bố trên sân khấu chung kết vào ngày 25/10.

4 màn trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất do khán giả bình chọn

Năm nay, ban giám khảo sẽ trao hai giải Trang phục dân tộc đẹp nhất, một bộ đến từ bình chọn của khán giả và một do ban tổ chức lựa chọn.

Đoàn Thiên Ân và các thí sinh trải qua đêm thi trình diễn trang phục dân tộc hôm 20/10. Miss Grand Vietnam mang đến quốc phục mang tên "Trúc chỉ", ấy cảm hứng từ dòng tranh nghệ thuật xứ Huế, sử dụng áp lực nước trên giấy tre kết hợp chiếu xuyên sáng tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Thiết kế màu vàng đồng có phom dáng áo dài cách tân, kết hợp phần cánh quạt phía sau, có thể xoay tròn khi biểu diễn. Bộ trang phục cồng kềnh, nặng 14 kg, nhưng Thiên Ân vẫn catwalk tự tin, duyên dáng. Bộ đồ gặp sự cố không tự động xoay cánh quạt phía sau, tuy nhiên người đẹp Long An đã xử lý bằng cách dùng tay quay để tạo nên điểm nhấn cuối màn trình diễn.

Đoàn Thiên Ân trình diễn trang phục 'Trúc chỉ'.

Trước đó, Thiên Ân cũng vào top 10 màn trình diễn áo tắm đẹp nhất. Cô cùng 9 người đẹp còn lại được chụp bộ ảnh với trang phục áo tắm đặc biệt, đăng trên trang chủ Miss Grand International.

Người đẹp Việt Nam cùng gần 70 thí sinh khác đã trải qua đêm bán kết hôm 22/10 và chuẩn bị tổng duyệt cho đêm thi cuối cùng. Thiên Ân được khán giả quốc tế nhận xét hoàn thành tốt phần thi và gây ấn tượng với vóc dáng gợi cảm, thần thái quyến rũ. Chuyên trang sắc đẹp Sash Factor chấm Thiên Ân vào top 10 màn trình diễn đầm dạ hội đẹp nhất và top 20 màn trình diễn trang phục thể thao xuất sắc trong đêm bán kết.