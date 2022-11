Ngày 5/11, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên tiếng tố cáo bà Đặng Thùy Trang lừa đảo và tiết lộ không chỉ cô, nhiều cô gái trẻ khác mong muốn thi hoa hậu để đổi đời cũng trở thành nạn nhân. Sự việc thu hút sự quan tâm của công chúng vài ngày qua.

Sau khi Thùy Tiên chia sẻ về câu chuyện cá nhân, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam - cho biết người đẹp Nam Em - Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 - cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự.

Bà Phạm Kim Dung chia sẻ các thí sinh tham gia các cuộc thi hoa hậu không được thỏa hiệp với bất kỳ lời dụ dỗ nào.

Bà Dung kể lại vào năm 2015, sau khi đăng quang Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, Nam Em đã nhắn tin cho bà để trao đổi một câu chuyện quan trọng. Tại buổi gặp gỡ, Nam Em chia sẻ với bà Dung rằng có một người liên lạc với cô và yêu cầu người đẹp trả tiền mua giải hoa khôi.

"Khi đó, tôi yêu cầu Nam Em liên lạc lại với người đó và đề nghị gặp ban tổ chức cuộc thi. Sau đó, tôi sẽ cùng người này lên gặp công an TP Cần Thơ để làm rõ sự việc. Nhưng khi Nam Em gọi điện thì người đó không dám đến", Chủ tịch công ty Sen Vàng chia sẻ.

Sau đó, bà Dung tiếp tục đặt câu hỏi với Nam Em là thời điểm xảy ra sự việc và cách đối tượng tiếp cận cô để lừa đảo. Nam Em cho biết trước thềm chung kết Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, một người phụ nữ lạ mặt liên lạc với cô qua điện thoại và nói có thể sắp xếp được giải thưởng hoa khôi.

"Thời điểm đó, tại cuộc thi, Nam Em là một thí sinh rất mạnh và được đánh giá trở thành hoa khôi. Nhưng cô ấy không tự tin vào bản thân mình nên đã đồng ý với những thỏa hiệp đó. May mắn là sau đăng quang, Nam Em đã ngay lập tức báo lại sự việc với ban tổ chức để giải quyết kịp thời", bà Dung kể tiếp.

Theo bà Dung, sau khi không liên hệ được với Nam Em, đối tượng lừa đảo đã chuyển hướng tiếp cận sang mẹ của người đẹp và quấy rối gia đình. Đến khi ban tổ chức cuộc thi quyết liệt vào cuộc và muốn đưa sự việc trình báo lên công an khu vực, nhóm đối tượng lừa đảo mới dừng lại.

"Tôi thường dặn những thí sinh trẻ tuổi tham gia các cuộc thi sắc đẹp phải có niềm tin vào bản thân, ban tổ chức, không được nhận bất kỳ lời đề nghị, dụ dỗ nào. Cái sai của Thùy Tiên là ở tuổi 18, 20, cô ấy đã thỏa hiệp với những sự sắp xếp mà không biết rõ người đó là ai. Cái giá phải trả là sự đeo đẳng bao nhiêu năm qua", bà Dung nói thêm.

Zing liên lạc với Nam Em về việc bà Dung chia sẻ, đại diện truyền thông của cô cho biết không muốn bàn thêm về câu chuyện này.

Tại buổi họp báo ngày 5/11, Thùy Tiên cho biết cho biết cô ký vào tờ giấy vay nợ vì bà Đặng Thùy Trang bảo sẽ giúp đỡ, hỗ trợ cho cô đi thi cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tuy nhiên, sau đó cô nhận ra mình không nhận được sự hỗ trợ, đầu tư nào cả.

"Việc kiện tụng là bước đi rủi ro trong nghề nghiệp của tôi, nhưng cũng là lời cảnh tỉnh để các bạn trẻ không gặp phải những câu chuyện tương tự", Thùy Tiên khóc và cho biết hiện TAND quận Gò Vấp đã thụ lý vụ án này và cô tin vào phán quyết của tòa án.

Chia sẻ với báo chí về vụ kiện với bà Đặng Thùy Trang, Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khẳng định cô bị lừa và mong muốn đấu tranh đến cùng.